Las 5 claves de Panamá y el mundo | 22 de marzo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de noticias este domingo 22 de marzo, con temas de relevancia tanto a nivel local como internacional.<b>-Panamá escaló al puesto 39 en el ranking mundial de felicidad,</b> mejorando dos posiciones respecto al lugar 41 que ocupaba en 2025.<b>-El diputado Raúl Pineda afirmó que existe temor hacia el presidente José Raúl Mulino en la Asamblea</b>. En entrevista con La Estrella de Panamá, también defendió los privilegios legislativos y cuestionó a sectores políticos que, según dijo, simulan oposición.<b>-La reglamentación de la Ley 284 de 2022, </b>que regula el régimen de propiedad horizontal en Panamá, podría concretarse durante 2026, según informó Wendy Caballero, directora de Propiedad Horizontal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).<b>-El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera,</b> contrajo matrimonio con la panameña Andrea Altamirano Duque en la residencia de la embajada, en un evento que reunió a personalidades de la República y artistas nacionales.<b>-La ausencia de Cristiano Ronaldo </b>en el amistoso entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo, ha impactado el interés del público, generando una notable baja en la venta y reventa de entradas.