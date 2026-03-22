Las 5 claves de Panamá y el mundo | 22 de marzo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de noticias este domingo 22 de marzo, con temas de relevancia tanto a nivel local como internacional.

-Panamá escaló al puesto 39 en el ranking mundial de felicidad, mejorando dos posiciones respecto al lugar 41 que ocupaba en 2025.

-El diputado Raúl Pineda afirmó que existe temor hacia el presidente José Raúl Mulino en la Asamblea. En entrevista con La Estrella de Panamá, también defendió los privilegios legislativos y cuestionó a sectores políticos que, según dijo, simulan oposición.

-La reglamentación de la Ley 284 de 2022, que regula el régimen de propiedad horizontal en Panamá, podría concretarse durante 2026, según informó Wendy Caballero, directora de Propiedad Horizontal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

-El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, contrajo matrimonio con la panameña Andrea Altamirano Duque en la residencia de la embajada, en un evento que reunió a personalidades de la República y artistas nacionales.

-La ausencia de Cristiano Ronaldo en el amistoso entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo, ha impactado el interés del público, generando una notable baja en la venta y reventa de entradas.