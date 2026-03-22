¿Transitas por La Chorrera? Habrá trabajos en la Panamericana durante toda la semana

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a los usuarios de la vía Panamericana sobre la ejecución de trabajos de limpieza, desbroce y tala de vegetación como parte del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, específicamente en el tramo CPA El Espino – Sajalices y la Variante Campana, en la provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con el comunicado oficial, estas labores se realizarán del 24 al 31 de marzo de 2026, en un horario de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

¿Dónde serán los trabajos?

Las intervenciones se concentrarán en la vía Panamericana, en La Chorrera, específicamente desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 7, abarcando ambos hombros de la carretera.

Medidas para garantizar el tránsito

El MOP aseguró que durante la ejecución de los trabajos se implementarán medidas para mantener la seguridad vial y la fluidez del tráfico. Entre ellas destacan:

Señalización preventiva en el área intervenidaPresencia de personal de seguridad vial

Coordinación con las autoridades de tránsitoGarantía de libre circulación en la vía

Las autoridades también hicieron un llamado a los conductores a respetar las indicaciones del personal autorizado y cumplir con las normas establecidas para evitar incidentes.

Llamado a la ciudadanía

El Ministerio de Obras Públicas agradeció la comprensión de los usuarios ante los posibles inconvenientes que estas labores puedan ocasionar, reiterando que forman parte de un proyecto clave para mejorar la conectividad y seguridad en esta importante vía del país.