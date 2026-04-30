Las 5 claves de Panamá y el mundo | 30 de abril

La agenda informativa de este jueves 30 de abril llega cargada de temas relevantes en el ámbito local e internacional, marcando el pulso de la actualidad nacional.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó al debate público en torno al proyecto de ley 433 sobre bioetanol, asegurando que la iniciativa ha sido “sacada de contexto” en medio de la controversia política y mediática.

-El Ministerio de Educación (Meduca) adjudicó a una empresa de manejo de desechos el servicio de transporte de alimentos, decisión que ha generado atención en distintos sectores.

-El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, anunció la proyección de compra de 10 mil chalecos antibalas para la Policía Nacional, como parte de las medidas frente al aumento de la delincuencia.

-Panamá avanza en la proyección de celebrar las elecciones generales de 2029 bajo una nueva Constitución, en lo que sería uno de los cambios institucionales más profundos en décadas. Aunque se trata de un calendario preliminar, el Gobierno trabaja en una hoja de ruta para reemplazar la Carta Magna vigente desde 1972.

-El especialista panameño José Augusto Broce fue seleccionado para recibir un importante reconocimiento iberoamericano en Cuba, destacando su aporte al patrimonio cultural inmaterial.