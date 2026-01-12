Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 12 de enero

Este lunes 12 de enero, la agenda informativa en Panamá estuvo marcada por una serie de hechos relevantes de alcance <b>nacional e internacional</b>, que abarcaron temas de <b>justicia, seguridad, política exterior y situación social</b>.-Este lunes <b>inició la audiencia ordinaria del caso Odebrecht</b>, proceso que está previsto se extienda hasta el <b>13 de febrero</b>, uno de los casos de corrupción más relevantes del país.-El <b>Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)</b> informó que se mantiene un <b>aviso por incremento del oleaje y los vientos en el Caribe panameño</b>, producto del reforzamiento de los <b>vientos alisios</b>, según datos del <b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</b>. Las condiciones adversas estarán vigentes hasta las <b>11:59 p.m. del martes 14 de enero de 2026</b>, con olas de hasta <b>2.40 metros</b>, lo que representa un riesgo para embarcaciones pequeñas, pescadores artesanales y comunidades costeras.-<b>El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</b> informó que la <b>agroferia de este martes 13 de enero</b> en el corregimiento de <b>Belisario Porras, San Miguelito</b>, tendrá un <b>cambio de sede</b>. La actividad se realizará en la <b>cancha de La 18, en Veranillo</b>, y no en el lugar anunciado inicialmente.-C<b>ontinúa la liberación de excarcelados en Venezuela</b>. Al menos <b>24 presos políticos fueron liberados</b> en la madrugada de este domingo 12 de enero de 2026, de acuerdo con información difundida por el director ejecutivo de la organización <b>Foro Penal</b>, Alfredo Romero, a través de la red social X.-El <b>papa León XIV</b> recibió este lunes en el Vaticano a la <b>líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado</b>, según informó la <b>oficina de prensa de la Santa Sede</b>, en un encuentro del que no se ofrecieron mayores detalles.