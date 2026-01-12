Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 12 de enero

Este lunes 12 de enero, la agenda informativa en Panamá estuvo marcada por una serie de hechos relevantes de alcance nacional e internacional, que abarcaron temas de justicia, seguridad, política exterior y situación social.

-Este lunes inició la audiencia ordinaria del caso Odebrecht, proceso que está previsto se extienda hasta el 13 de febrero, uno de los casos de corrupción más relevantes del país.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que se mantiene un aviso por incremento del oleaje y los vientos en el Caribe panameño, producto del reforzamiento de los vientos alisios, según datos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Las condiciones adversas estarán vigentes hasta las 11:59 p.m. del martes 14 de enero de 2026, con olas de hasta 2.40 metros, lo que representa un riesgo para embarcaciones pequeñas, pescadores artesanales y comunidades costeras.

-El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que la agroferia de este martes 13 de enero en el corregimiento de Belisario Porras, San Miguelito, tendrá un cambio de sede. La actividad se realizará en la cancha de La 18, en Veranillo, y no en el lugar anunciado inicialmente.

-Continúa la liberación de excarcelados en Venezuela. Al menos 24 presos políticos fueron liberados en la madrugada de este domingo 12 de enero de 2026, de acuerdo con información difundida por el director ejecutivo de la organización Foro Penal, Alfredo Romero, a través de la red social X.

-El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, en un encuentro del que no se ofrecieron mayores detalles.