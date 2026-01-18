Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 18 de enero

Este domingo 18 de enero, la agenda informativa estuvo marcada por hechos relevantes en el ámbito nacional e internacional, relacionados con educación, cultura, política, economía y situaciones de emergencia.

-La ministra de Educación, Lucy Molinar informó que ya inició el proceso de consulta para reformar la Ley de Educación, el cual se desarrollará de manera participativa y contará con una hoja de ruta definida, incluyendo la escucha activa de todos los sectores del sistema educativo.

-El Desfile de las Mil Polleras se celebró con rotundo éxito en Las Tablas, consolidándose una vez más como una de las manifestaciones más emblemáticas de la tradición y la identidad panameña, con amplia participación y asistencia de público nacional y extranjero.

-La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) manifestó su preocupación por el rumbo que ha tomado la discusión del Código Electoral. El gremio advirtió que mantener excepciones a la paridad de género debilita la calidad de la democracia y contradice los avances necesarios de cara a las elecciones generales de 2029.

-El economista y exsubdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Francisco Bustamante, señaló que la esperada mejora económica, conocida popularmente como el “chen chen”, no llegará de forma automática ni por una acción directa del Gobierno, sino como resultado de transformaciones estructurales, especialmente en los ámbitos fiscal, laboral y educativo.

-Cuba celebró una reunión de su Consejo de Defensa Nacional para evaluar su preparación militar ante un eventual conflicto, en medio del aumento de tensiones con Estados Unidos, según informaron medios estatales.

-En Chile, las autoridades elevaron a 15 el número de fallecidos y a más de 50.000 las personas evacuadas debido a los incendios forestales que afectan el sur del país, una emergencia que continúa generando graves impactos humanos y ambientales.