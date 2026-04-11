Las 5 claves que marcan el pulso de la tarde | 11 de abril

Contaminación en el río Matías Hernández en Panamá

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, denunció una situación grave de contaminación en el río Matías Hernández, señalando la presencia de descargas ilegales y posibles fallas en sistemas de saneamiento.

La alerta pone el foco en el impacto ambiental y sanitario, ya que este afluente atraviesa zonas densamente pobladas.

Las autoridades advierten que se investigará a responsables y se reforzarán controles para frenar el deterioro del ecosistema.

Trump lanza advertencia a China por Irán

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que China enfrentaría “grandes problemas” si decide enviar armas a Irán.

La declaración eleva la tensión geopolítica en medio de conflictos en Medio Oriente y refleja la preocupación estadounidense por el fortalecimiento de alianzas entre potencias rivales.

El tema podría escalar en el ámbito diplomático y militar si se concreta ese apoyo.

Perú vota con empate técnico en encuestas

Perú llega a sus elecciones del 12 de abril con un escenario altamente competitivo entre Ricardo Belmont y Keiko Fujimori, quienes aparecen prácticamente empatados en intención de voto.

El resultado se mantiene incierto y podría definirse por márgenes mínimos, reflejando una fuerte polarización del electorado en esta recta final de campaña.

Panamá y Costa Rica se unen contra el crimen organizado

Panamá y Costa Rica avanzan en una alianza para combatir el crimen organizado en la frontera común, una zona clave para el tráfico ilegal y migración irregular.

El acuerdo contempla cooperación en inteligencia, operativos conjuntos y fortalecimiento de la seguridad, con el objetivo de frenar redes delictivas que operan en ambos países.

1 de mayo en Panamá: ¿habrá puente y cómo se paga?

El Día del Trabajador en Panamá genera dudas sobre si habrá “puente” y cómo se remunera a quienes laboren.

Al tratarse de un feriado obligatorio, quienes trabajen ese día deben recibir pago adicional conforme a la ley laboral.

Sin embargo, no siempre implica fin de semana largo automático, por lo que depende del calendario y decisiones institucionales o empresariales.