Las 5 claves que marcan el pulso de la tarde | 11 de abril

<b>Contaminación en el río Matías Hernández en Panamá</b>El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, denunció una situación grave de contaminación en el río Matías Hernández, señalando la presencia de descargas ilegales y posibles fallas en sistemas de saneamiento.La alerta pone el foco en el impacto ambiental y sanitario, ya que este afluente atraviesa zonas densamente pobladas. Las autoridades advierten que se investigará a responsables y se reforzarán controles para frenar el deterioro del ecosistema. <b>Trump lanza advertencia a China por Irán</b>El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que China enfrentaría 'grandes problemas' si decide enviar armas a Irán. La declaración eleva la tensión geopolítica en medio de conflictos en Medio Oriente y refleja la preocupación estadounidense por el fortalecimiento de alianzas entre potencias rivales. El tema podría escalar en el ámbito diplomático y militar si se concreta ese apoyo. <b>Perú vota con empate técnico en encuestas</b>Perú llega a sus elecciones del 12 de abril con un escenario altamente competitivo entre Ricardo Belmont y Keiko Fujimori, quienes aparecen prácticamente empatados en intención de voto. El resultado se mantiene incierto y podría definirse por márgenes mínimos, reflejando una fuerte polarización del electorado en esta recta final de campaña. <b>Panamá y Costa Rica se unen contra el crimen organizado</b>Panamá y Costa Rica avanzan en una alianza para combatir el crimen organizado en la frontera común, una zona clave para el tráfico ilegal y migración irregular. El acuerdo contempla cooperación en inteligencia, operativos conjuntos y fortalecimiento de la seguridad, con el objetivo de frenar redes delictivas que operan en ambos países. <b>1 de mayo en Panamá: ¿habrá puente y cómo se paga?</b>El Día del Trabajador en Panamá genera dudas sobre si habrá 'puente' y cómo se remunera a quienes laboren. Al tratarse de un feriado obligatorio, quienes trabajen ese día deben recibir pago adicional conforme a la ley laboral. Sin embargo, no siempre implica fin de semana largo automático, por lo que depende del calendario y decisiones institucionales o empresariales.