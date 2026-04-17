Las 5 noticias que debes leer hoy | 17 de abril

Conflicto con Irán dispara tráfico y congestión en el Canal de Panamá

La crisis en Medio Oriente está generando un aumento en el tránsito marítimo por el Canal de Panamá, elevando la congestión y los costos de paso.

Buques están llegando a pagar tarifas millonarias para asegurar su cruce, en un contexto donde las tensiones en rutas clave como el Estrecho de Ormuz están reconfigurando el comercio global.

Panamá firma acuerdo con la OCDE y abre agenda de reformas por cinco años

El país dio un paso clave al concretar el primer acuerdo con la OCDE que establece una hoja de ruta de reformas a mediano plazo.

La iniciativa busca fortalecer la institucionalidad, mejorar la transparencia y alinear a Panamá con estándares internacionales, en un proceso que implicará cambios estructurales en su modelo económico.

Mizrachi cuestiona regulación de Uber: “Este decreto no regula, castiga la innovación”

El alcalde Mayer Mizrachi criticó el nuevo decreto que regula las plataformas de transporte, al considerar que limita la innovación en lugar de ordenarla.

La medida ha abierto un debate sobre el futuro de los servicios digitales frente a las regulaciones tradicionales en el sector movilidad.

Karol G revela infidelidad en su relación más mediática gracias al GPS

La cantante colombiana contó cómo descubrió una traición al revisar la ubicación del celular de su pareja, en lo que fue su relación más mediática hasta ahora.

La historia se volvió viral al mostrar cómo la tecnología puede dejar al descubierto situaciones personales que antes pasaban desapercibidas.

Panamá buscará aprobar ley de sustancia económica para salir de lista de la UE

El país impulsa una legislación clave para cumplir con exigencias internacionales y salir de listas de la Unión Europea.

La propuesta busca reforzar la transparencia fiscal, aunque también genera debate por su impacto en el modelo económico y la competitividad del centro financiero panameño.