Plataformas tecnológicas reaccionan a la regulación en Panamá: inDrive advierte sobre las barreras y Uber evalúa los cambios

La empresa tecnológica inDrive se pronunció este viernes 17 de abril sobre el nuevo marco regulatorio para el transporte selectivo de lujo en Panamá, advirtiendo que el Decreto Ejecutivo No. 10 de 16 de abril de 2026 podría generar efectos negativos en la oferta del servicio y en las oportunidades de ingreso para miles de conductores.

En un comunicado, la plataforma señaló que, aunque reconoce los esfuerzos de la administración del presidente José Raúl Mulino por modernizar el sector, considera clave que la regulación sea inclusiva y tome en cuenta la dinámica real del ecosistema digital.

Según la compañía, las nuevas disposiciones trasladan el modelo de plataformas hacia un esquema más cercano al transporte tradicional, lo que —a su juicio— podría limitar la participación flexible de conductores.

inDrive alertó que requisitos como certificaciones operativas, avales de organizaciones prestatarias y condiciones específicas para los vehículos podrían afectar a más del 95% de los conductores que hoy utilizan estas aplicaciones como una fuente complementaria de ingresos. También cuestionó la posible imposición de cupos por zona, al considerar que estos mecanismos rígidos no responden a la naturaleza dinámica del mercado y podrían traducirse en menor disponibilidad de autos y mayores costos para los usuarios.

La empresa insistió en que su modelo busca facilitar acuerdos directos entre conductores y pasajeros, permitiendo negociar precios de forma libre, y advirtió que una regulación más estricta podría aumentar la complejidad del sistema. No obstante, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para elevar estándares de seguridad y calidad sin restringir el acceso al servicio ni las oportunidades económicas.

Por su parte, la compañía Uber reaccionó la tarde de este viernes señalando que evaluará el alcance del decreto para determinar la posible integración de los taxis de lujo (TL) a su aplicación en Panamá.

“En función del Decreto No. 10 Uber evaluará las condiciones que contiene para que los taxis de lujo puedan integrarse a la tecnología de la app de Uber en Panamá”, indicó la empresa en un comunicado oficial.

El pronunciamiento se produce luego de que el gobierno del presidente José Raúl Mulino oficializara la normativa, que establece nuevos requisitos tanto para vehículos como para conductores dentro del servicio de transporte solicitado mediante plataformas digitales.

Uber reiteró que mantiene su compromiso con la movilidad urbana bajo estándares de seguridad. “Nuestro compromiso inalterable es contribuir a la movilidad de las ciudades del país con los estándares de seguridad que ofrece la tecnología de Uber”, destacó.

El decreto incluye condiciones como antigüedad máxima de los vehículos, exigencias para conductores —entre ellas nacionalidad panameña y récord policivo limpio—, así como la obligatoriedad de métodos de pago electrónicos.

Además, redefine la relación entre plataformas y operadores al establecer que las aplicaciones no podrán administrar directamente los certificados de operación.