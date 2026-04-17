Regulación de Uber en Panamá vs América Latina: cómo se compara el nuevo decreto con Colombia, México y Argentina

El nuevo Decreto Ejecutivo No. 10 de 2026 coloca a Panamá dentro del mapa latinoamericano de regulación de plataformas como Uber, pero con un enfoque más restrictivo en comparación con otros países de la región.

Mientras Panamá apuesta por integrar el servicio al sistema formal de transporte público, otras naciones han optado por esquemas más flexibles que preservan la autonomía de las plataformas.

Panamá: integración al sistema tradicional

El modelo panameño obliga a los conductores a operar bajo organizaciones de transporte autorizadas (prestatarias), obtener certificados de operación y someterse a la fiscalización directa del Estado.

Además, las plataformas quedan limitadas a un rol de intermediación, lo que reduce su capacidad de control sobre el servicio.

Este enfoque busca equiparar las condiciones entre taxis tradicionales y transporte por apps, bajo una lógica de competencia regulada.

Colombia: regulación sin intermediación obligatoria

En Colombia, plataformas como Uber operan bajo un esquema que reconoce su carácter tecnológico. Aunque existen debates legales, el modelo permite que los conductores trabajen sin necesidad de integrarse a estructuras tradicionales como cooperativas o prestatarias.

El enfoque se centra en registros, seguros y cumplimiento de normas básicas, manteniendo la independencia operativa del conductor.

México: regulación local y flexible

México presenta uno de los modelos más consolidados en la región. En ciudades como Ciudad de México, los conductores deben registrarse, pagar contribuciones y cumplir requisitos vehiculares, pero continúan operando directamente a través de las plataformas.

Las empresas mantienen control sobre tarifas y funcionamiento del servicio, dentro de un marco supervisado por autoridades locales.

Argentina: regulación fragmentada

En Argentina, la regulación varía según la ciudad. Buenos Aires ha tenido restricciones y conflictos legales, mientras que otras jurisdicciones permiten la operación bajo ciertas condiciones.

Este modelo genera un escenario heterogéneo, con zonas altamente restrictivas y otras más abiertas.

Un modelo panameño más intervencionista

Comparado con estos países, Panamá adopta un modelo más cercano a la regulación tradicional del transporte público, donde el Estado y las organizaciones autorizadas tienen un rol central.

Para algunos sectores, esto representa un avance en términos de orden y seguridad jurídica. Para otros, implica una limitación a la innovación y a la flexibilidad que caracteriza a la economía digital.

El reto regional: equilibrio

El debate sobre la regulación de plataformas en América Latina gira en torno a un mismo dilema: cómo equilibrar la innovación tecnológica con la protección del usuario y la equidad en el mercado.

Panamá ha optado por priorizar el control estatal. El resultado de esta decisión dependerá de su implementación y de cómo responda el mercado en los próximos meses.