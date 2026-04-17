Panamá firma acuerdo con OCDE y abre agenda de reformas por 5 años

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, afirmó este viernes 17 de abril que la firma del primer Memorando de Entendimiento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) marca un “momento definitorio” para Panamá, al consolidar su compromiso con la transparencia, el Estado de derecho y los estándares internacionales.

Por parte de la OCDE el memorando fue firmado por Mathias Cormann, secretario general de la organización.

Cormann declaró que la OCDE apoyará la agenda de reformas de Panamá durante los próximos 5 años.

De acuerdo con Cormann, la OCDE apoyará las reformas de los panameños para impulsar el crecimiento, a través de una mayor alineación con los estándares y las mejores prácticas de la organización.

Martínez-Acha enfatizó que este acuerdo no debe interpretarse como un gesto simbólico, sino como una decisión estratégica orientada a transformar la institucionalidad panameña y fortalecer su credibilidad ante la comunidad internacional.

“En el mundo de hoy, la credibilidad es moneda, y se construye con reglas, instituciones y resultados”, expresó Martínez-Acha, al destacar que Panamá se incorpora a esta alianza como un socio activo, dispuesto a ser evaluado, mejorar y contribuir.

El memorando establece un marco de cooperación técnica que permitirá el intercambio de información, evaluaciones comparadas de políticas públicas, misiones de expertos y recomendaciones basadas en evidencia.

Además, abre la puerta para que el país participe de forma más activa en los espacios donde se definen estándares globales.

El jefe de la diplomacia panameña resaltó que este paso facilitará la elaboración de un Plan de Acción estructurado e incluso la posibilidad de avanzar hacia un Programa País con la OCDE, integrando a Panamá en las mejores prácticas internacionales en materia económica y de gobernanza.

Martínez-Acha enfatizó que Panamá no parte desde cero, al recordar avances en el fortalecimiento de marcos fiscales, mecanismos de transparencia, modernización institucional y mejora del entorno regulatorio. No obstante, sostuvo que esta alianza permitirá acelerar ese proceso y consolidar un modelo de crecimiento sostenible basado en disciplina y consistencia.

Según explicó, el acuerdo tendrá efectos directos en el clima de inversión, al aumentar la previsibilidad; en la gobernanza, al reforzar la rendición de cuentas; en la innovación, al impulsar una economía basada en el conocimiento; y en el desarrollo del capital humano, alineando la formación con las exigencias globales.

“El objetivo es claro: construir un país donde los inversionistas encuentren certeza, los ciudadanos confíen en sus instituciones y el crecimiento sea inclusivo”, afirmó.

El canciller también reconoció el liderazgo del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, destacando su papel en la promoción de estándares internacionales y en el fortalecimiento de la confianza global.

Martínez-Acha envió un mensaje a la comunidad internacional al asegurar que Panamá está listo para avanzar en reformas, alinearse con estándares internacionales y asumir un rol activo en la construcción de mejores políticas públicas.

“Panamá no solo se suma a una conversación, ayuda a dar forma al futuro de esa conversación”, concluyó.