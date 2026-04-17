Mizrachi invita a millonarios a invertir en Panamá tras impuesto en Nueva York

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, lanzó un mensaje directo a inversionistas de alto patrimonio a través de su cuenta en X, en el que invita a millonarios y multimillonarios a considerar a Panamá como destino de inversión.

La declaración surge en medio del debate generado por nuevas medidas fiscales en Nueva York, donde se ha aprobado un impuesto dirigido a propiedades de lujo que permanecen vacías, enfocado en contribuyentes de altos ingresos.

El mensaje de Mayer Mizrachi

A través de redes sociales, el alcalde publicó un mensaje dirigido directamente a capitales internacionales:

“Queridos millonarios/billonarios, vengan a Panamá”

En su publicación, destacó varias ventajas del país:

- 0% de impuesto sobre ingresos extranjeros

- Ausencia de impuesto de sucesiones

- Posibilidad de obtener residencia con una inversión de $300,000

- Economía dolarizada y sistema bancario estable

- Políticas proinversión

Además, remató con una frase que resume el enfoque de su mensaje:

“Recompensamos el capital, no lo espantamos.”

La invitación ocurre luego de que en Nueva York se impulsara un nuevo impuesto dirigido a propietarios de viviendas de alto valor que no son ocupadas de forma permanente.

La medida busca aumentar la recaudación y enfrentar la crisis de vivienda en esa ciudad, pero también ha generado críticas entre sectores de altos ingresos, quienes advierten sobre una mayor carga fiscal.

El mensaje de Mizrachi refuerza la estrategia de posicionar a Panamá como un destino atractivo para capital extranjero, especialmente en un momento donde algunas economías desarrolladas están endureciendo sus políticas tributarias.

Factores como el uso del dólar, incentivos migratorios y estabilidad financiera han sido históricamente utilizados por el país para atraer inversión internacional.