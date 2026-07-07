Las 5 noticias que marcaron la jornada de este martes 7 de julio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este martes 7 de julio por acontecimientos en los ámbitos judicial, político, universitario y de gestión pública, además de un sismo registrado en Costa Rica que fue sentido en algunas zonas de Panamá.

-La Contraloría General de la República informó que presentó siete denuncias penales ante la Procuraduría General de la Nación, luego de que auditorías detectaran presuntos hallazgos que podrían constituir hechos con relevancia penal.

-La Junta Central de Escrutinio proclamó a José Emilio Moreno como nuevo rector de la Universidad de Panamá, mientras que el Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) ratificó a los nuevos integrantes que completarán el Tribunal Superior de Elecciones (TSE), organismo encargado de dirigir los procesos electorales internos de esa casa de estudios.

-La Asamblea Nacional continuó el segundo debate de las reformas al Reglamento Interno del Legislativo. Durante la sesión, las diferentes bancadas presentaron sus propuestas, entre ellas iniciativas para establecer sanciones por las ausencias de los diputados a las sesiones.

-Un sismo de magnitud 5.4 sacudió la tarde de este martes a Costa Rica, según informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC). Hasta el momento, las autoridades de Costa Rica y Panamá no han reportado víctimas, personas heridas ni daños materiales relacionados con el movimiento telúrico.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense y advirtió sobre la posibilidad de retirar tropas de Europa durante una reunión de la OTAN, reavivando el debate sobre la estrategia de seguridad y defensa de Washington.