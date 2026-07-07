Las 5 noticias que marcaron la jornada de este martes 7 de julio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este martes 7 de julio por acontecimientos en los ámbitos judicial, político, universitario y de gestión pública, además de un sismo registrado en Costa Rica que fue sentido en algunas zonas de Panamá.<b>-La Contraloría General de la República informó que presentó siete denuncias penales</b> ante la Procuraduría General de la Nación, luego de que auditorías detectaran <b>presuntos hallazgos</b> que podrían constituir hechos con relevancia penal.<b>-La Junta Central de Escrutinio proclamó a José Emilio Moreno como nuevo rector de la Universidad de Panamá,</b> mientras que el Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) ratificó a los nuevos integrantes que completarán el Tribunal Superior de Elecciones (TSE), organismo encargado de dirigir los procesos electorales internos de esa casa de estudios.<b>-La Asamblea Nacional continuó el segundo debate de las reformas al Reglamento Interno del Legislativo. </b>Durante la sesión, las diferentes bancadas presentaron sus propuestas, entre ellas iniciativas para establecer sanciones por las ausencias de los diputados a las sesiones.<b>-Un sismo de magnitud 5.4 sacudió la tarde de este martes a Costa Rica</b>, según informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC). Hasta el momento, las autoridades de Costa Rica y Panamá no han reportado víctimas, personas heridas ni daños materiales relacionados con el movimiento telúrico.<b>-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</b>, reiteró que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense y advirtió sobre la posibilidad de retirar tropas de Europa durante una reunión de la OTAN, reavivando el debate sobre la estrategia de seguridad y defensa de Washington.