Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 18 de enero – Lo que debes saber antes de dormir

— <b>Panamá busca inversión en Davos. </b>El presidente José Raúl Mulino participa en el Foro Económico Mundial de Davos, donde promueve a Panamá como un destino confiable para la inversión extranjera y el desarrollo logístico y financiero.— <b>Percance aéreo en isla Contadora. </b>Una aeronave privada presentó dificultades durante su aterrizaje en la isla de Contadora. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas y que el hecho es investigado por Aeronáutica Civil.— <b>El Desfile de las Mil Polleras celebra 45 años de tradición en Las Tablas. </b>Las Tablas se vistió de gala para conmemorar los 45 años del emblemático Desfile de las Mil Polleras, una de las expresiones culturales más importantes del país, que reunió a miles de visitantes nacionales y extranjeros.— <b>Panamá se perfila como líder de crecimiento en la región. </b>Organismos internacionales proyectan que Panamá mantendrá uno de los mayores crecimientos económicos de América Latina, impulsado por el sector logístico, financiero y de servicios.<b>— Panamá empata 1-1 con Bolivia en amistoso internacional. </b>La Selección de Panamá igualó <b>1-1</b> frente a la Selección de Bolivia en un partido amistoso disputado como parte de la preparación de ambos equipos, dejando buenas sensaciones de cara a futuros compromisos internacionales.— <b>'Toma mi teléfono': Trump establece contacto directo con María Corina Machado. </b>El expresidente estadounidense Donald Trump sostuvo un contacto directo con la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un gesto político que generó reacciones dentro y fuera de Venezuela.— <b>Tensión internacional por amenazas arancelarias. </b>Las advertencias de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos elevan la preocupación en Europa y otros mercados, reavivando el debate sobre una posible escalada de tensiones comerciales globales.— <b>Medio Oriente en alerta por advertencias de Irán. </b>Irán lanzó una advertencia directa a Estados Unidos y sus aliados, asegurando que cualquier ataque contra su liderazgo sería considerado una declaración de guerra, en medio de un clima de alta tensión regional.