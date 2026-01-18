Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 18 de enero – Lo que debes saber antes de dormir

— Panamá busca inversión en Davos. El presidente José Raúl Mulino participa en el Foro Económico Mundial de Davos, donde promueve a Panamá como un destino confiable para la inversión extranjera y el desarrollo logístico y financiero.

— Percance aéreo en isla Contadora. Una aeronave privada presentó dificultades durante su aterrizaje en la isla de Contadora. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas y que el hecho es investigado por Aeronáutica Civil.

— El Desfile de las Mil Polleras celebra 45 años de tradición en Las Tablas. Las Tablas se vistió de gala para conmemorar los 45 años del emblemático Desfile de las Mil Polleras, una de las expresiones culturales más importantes del país, que reunió a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

— Panamá se perfila como líder de crecimiento en la región. Organismos internacionales proyectan que Panamá mantendrá uno de los mayores crecimientos económicos de América Latina, impulsado por el sector logístico, financiero y de servicios.

— Panamá empata 1-1 con Bolivia en amistoso internacional. La Selección de Panamá igualó 1-1 frente a la Selección de Bolivia en un partido amistoso disputado como parte de la preparación de ambos equipos, dejando buenas sensaciones de cara a futuros compromisos internacionales.

— “Toma mi teléfono”: Trump establece contacto directo con María Corina Machado. El expresidente estadounidense Donald Trump sostuvo un contacto directo con la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un gesto político que generó reacciones dentro y fuera de Venezuela.

— Tensión internacional por amenazas arancelarias. Las advertencias de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos elevan la preocupación en Europa y otros mercados, reavivando el debate sobre una posible escalada de tensiones comerciales globales.

— Medio Oriente en alerta por advertencias de Irán. Irán lanzó una advertencia directa a Estados Unidos y sus aliados, asegurando que cualquier ataque contra su liderazgo sería considerado una declaración de guerra, en medio de un clima de alta tensión regional.