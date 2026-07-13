Las noticias más importantes de Panamá y el mundo este lunes 13 de julio de 2026

La agenda informativa de Panamá y el escenario internacional estuvo marcada este lunes 13 de julio de 2026 por temas relacionados con prevención ante fenómenos climáticos, asuntos económicos, política nacional, relaciones internacionales y el mundo del entretenimiento.

Sinaproc declara alerta verde por lluvias y fuertes vientos

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró alerta verde en 19 distritos de cinco provincias y la comarca Ngäbe Buglé debido a condiciones atmosféricas que favorecen la ocurrencia de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

La medida activó los mecanismos de vigilancia y monitoreo preventivo en las zonas bajo aviso, mientras las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante posibles inundaciones, deslizamientos y otros eventos asociados al mal tiempo.

Comisión analiza futuro de Cobre Panamá

En el ámbito económico, la Comisión de Alto Nivel encargada del análisis de Cobre Panamá continúa trabajando en la elaboración de recomendaciones tras la auditoría integral realizada al proyecto minero.

El informe final será entregado al presidente José Raúl Mulino antes de concluir el año 2026, como parte del proceso de evaluación sobre el futuro de la operación minera.

Diputada Patsy Lee Rentería se incorpora a la bancada de Vamos

En la Asamblea Nacional, la bancada de Vamos anunció la incorporación de la diputada Patsy Lee Rentería a su grupo parlamentario.

La diputada fue electa en las elecciones de 2024 por el Partido Popular y ahora formará parte de la bancada independiente, según informó el colectivo legislativo.

China se pronuncia sobre inspecciones a buques panameños

En el ámbito internacional, China justificó las inspecciones realizadas a buques con bandera panameña, alegando supuestos incidentes relacionados con seguridad.

Sin embargo, las autoridades chinas no confirmaron las reuniones con representantes de Panamá que habían sido anunciadas para esta semana.

Fallece el actor Sam Neill, protagonista de “Parque Jurásico”

El mundo del cine también estuvo de luto tras conocerse el fallecimiento del actor Sam Neill, reconocido mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga “Parque Jurásico”.

El actor murió a los 78 años, dejando una trayectoria de varias décadas en la industria cinematográfica.