Ley ‘antibotellas’ avanza a primer debate incluyendo más años de prisión, ¿de cuánto será la pena?

Con ocho votos a favor se aprobó el prohijamiento del anteproyecto de Ley No.11, bautizado como ley ‘antibotellas’, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Esta normativa incrementa la pena a los funcionarios públicos que cobran, y no trabajan y sanciona con pena de prisión a los servidores públicos que realicen dichos nombramientos.

“Hoy dimos el primer paso: nuestro proyecto de ley ’antibotellas’ fue prohijado por unanimidad. Este avance envía un mensaje claro: en Panamá, el que no trabaja, no cobra. Nuestro objetivo es terminar con las planillas infladas, los nombramientos por favores políticos y las “botellas” que drenan los recursos del Estado”, expresó en X la diputada Janine Prado proponente del anteproyecto.

¿Cuáles son las penas que incluye la Ley ‘antibotellas’?

El anteproyecto de Ley No.11 avanza a primer debate, pero antes se incluyeron algunas modificaciones que endurecen las penas para quienes contraten a las ‘botellas’.

Estas son las sanciones que incluye la Ley ‘antibotellas’

- El servidor público que acepte un nombramiento para su cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio para el cual ha sido designado sin causa justificada sería sancionado con prisión de 2 a 4 años.

- La pena incrementa de 4 a 8 años de prisión si la lesión patrimonial al Estado supera los 50 mil dólares.

- El servidor público sin causa justificada realice un nombramiento para un cargo público con el fin de que la persona no preste el servicio para el cual fue designado o para que no preste servicio en lo absoluto será sancionado con prisión de 4 a 6 años.

- Y la pena será de 6 a 10 años, cuando el servidor público que realice el nombramiento de una persona lo haga con el fin de percibir una parte de ese salario.