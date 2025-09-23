  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Ley ‘antibotellas’ avanza a primer debate incluyendo más años de prisión, ¿de cuánto será la pena?

La Comisión de Gobierno aprobó por unanimidad el llamado proyecto de ley ‘Antibotellas’.
La Comisión de Gobierno aprobó por unanimidad el llamado proyecto de ley ‘Antibotellas’. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Kathyria Caicedo
  • 23/09/2025 12:42
En la agenda de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional estuvo evaluar el prohijamiento del anteproyecto de Ley No.11, que se ha denominado como la ley ‘antibotellas’.

Con ocho votos a favor se aprobó el prohijamiento del anteproyecto de Ley No.11, bautizado como ley ‘antibotellas’, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Esta normativa incrementa la pena a los funcionarios públicos que cobran, y no trabajan y sanciona con pena de prisión a los servidores públicos que realicen dichos nombramientos.

“Hoy dimos el primer paso: nuestro proyecto de ley ’antibotellas’ fue prohijado por unanimidad. Este avance envía un mensaje claro: en Panamá, el que no trabaja, no cobra. Nuestro objetivo es terminar con las planillas infladas, los nombramientos por favores políticos y las “botellas” que drenan los recursos del Estado”, expresó en X la diputada Janine Prado proponente del anteproyecto.

¿Cuáles son las penas que incluye la Ley ‘antibotellas’?

El anteproyecto de Ley No.11 avanza a primer debate, pero antes se incluyeron algunas modificaciones que endurecen las penas para quienes contraten a las ‘botellas’.

Estas son las sanciones que incluye la Ley ‘antibotellas’

- El servidor público que acepte un nombramiento para su cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio para el cual ha sido designado sin causa justificada sería sancionado con prisión de 2 a 4 años.

- La pena incrementa de 4 a 8 años de prisión si la lesión patrimonial al Estado supera los 50 mil dólares.

- El servidor público sin causa justificada realice un nombramiento para un cargo público con el fin de que la persona no preste el servicio para el cual fue designado o para que no preste servicio en lo absoluto será sancionado con prisión de 4 a 6 años.

- Y la pena será de 6 a 10 años, cuando el servidor público que realice el nombramiento de una persona lo haga con el fin de percibir una parte de ese salario.

VIDEOS
Lo Nuevo