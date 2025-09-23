  1. Inicio
Querella contra dirigente Nelva Reyes: la justicia decide archivar el caso

Nelva Reyes denunció ataques sistemáticos al sindicalismo tras cierre de la querella.
Adriana Berna
  • 23/09/2025 15:20
Fiscalía y juez archivaron la querella contra la dirigente sindical Nelva Reyes al determinar que no existían pruebas suficientes.

La audiencia que enfrentaba este martes la profesora y dirigente sindical Nelva Reyes en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) concluyó con el archivo definitivo de la querella presentada en su contra, luego de que la Fiscalía solicitara cerrar el expediente por falta de méritos.

Durante la diligencia, la Fiscalía subrayó que la querella carecía de los requisitos mínimos, así como de pruebas suficientes para sustentar un proceso penal.

La jueza de garantías acogió la petición, ordenando el archivo del caso y llamando la atención a los querellantes por el uso indebido de la justicia con denuncias infundadas.

Tras salir de la audiencia, la educadora agradeció el respaldo recibido: “Queremos agradecerle a todos los compañeros y compañeras que nos han acompañado. Tiene que haber respaldo a las luchas que hemos hecho y que seguimos haciendo. No pueden darse acciones que atenten contra la libertad y el derecho de organización de las y los trabajadores”.

¿Qué fue lo que sucedió?

El caso se da en medio de un clima de tensiones dentro de la propia organización dirigida por Reyes.

Según la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), con aval de un trámite expedito en el Ministerio de Trabajo (Mitradel), Reyes fue desplazada de forma arbitraria de la Secretaría General de este sindicato a pesar de haberlo liderado durante años.

El pasado domingo, seis organizaciones minoritarias realizaron un “congreso paralelo” que nunca fue notificado legalmente a la dirección de la central.

Sin embargo, el Mitradel reconoció de inmediato sus resultados, en una decisión calificada por Reyes y sus allegados como un golpe institucional contra la independencia sindical.

