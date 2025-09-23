Querella contra dirigente Nelva Reyes: la justicia decide archivar el caso

La audiencia que enfrentaba este martes la profesora y dirigente sindical Nelva Reyes en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) concluyó con el archivo definitivo de la querella presentada en su contra, luego de que la Fiscalía solicitara cerrar el expediente por falta de méritos.

Durante la diligencia, la Fiscalía subrayó que la querella carecía de los requisitos mínimos, así como de pruebas suficientes para sustentar un proceso penal.

La jueza de garantías acogió la petición, ordenando el archivo del caso y llamando la atención a los querellantes por el uso indebido de la justicia con denuncias infundadas.

Tras salir de la audiencia, la educadora agradeció el respaldo recibido: “Queremos agradecerle a todos los compañeros y compañeras que nos han acompañado. Tiene que haber respaldo a las luchas que hemos hecho y que seguimos haciendo. No pueden darse acciones que atenten contra la libertad y el derecho de organización de las y los trabajadores”.