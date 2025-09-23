Querella contra dirigente Nelva Reyes: la justicia decide archivar el caso

La audiencia que enfrentaba este martes la profesora y dirigente sindical <b><a href="/tag/-/meta/nelva-reyes">Nelva Reyes</a></b> en el <b><a href="/tag/-/meta/spa-sistema-penal-acusatorio">Sistema Penal Acusatorio (SPA)</a></b> concluyó con el <b>archivo definitivo de la querella presentada en su contra</b>, luego de que la Fiscalía solicitara cerrar el expediente por falta de méritos.Durante la diligencia, la <b><a href="/tag/-/meta/fiscalia">Fiscalía </a></b>subrayó que <b>la querella carecía de los requisitos mínimos, así como de pruebas suficientes para sustentar un proceso penal</b>. La jueza de garantías acogió la petición, ordenando el archivo del caso y<b> llamando la atención a los querellantes por el uso indebido de la justicia con denuncias infundadas</b>.Tras salir de la audiencia, la educadora agradeció el respaldo recibido: <i>'Queremos agradecerle a todos los compañeros y compañeras que nos han acompañado. Tiene que haber respaldo a las luchas que hemos hecho y que seguimos haciendo. No pueden darse acciones que atenten contra la libertad y el derecho de organización de las y los trabajadores'</i>.