Consejo Municipal aprueba zonificación de San Francisco a pesar de reclamos por participación local amañada

El Consejo Municipal de Panamá aprobó este martes la inclusión de San Francisco en el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) con 18 votos a favor y 7 abstenciones de los líderes locales.

La medida, que busca ordenar el desarrollo urbano del corregimiento, generó reacciones encontradas entre representantes y ciudadanos.

La representante de San Francisco, Serena Vamvas, explicó que las abstenciones no significan un rechazo al PLOT, sino preocupaciones sobre la falta de soluciones a problemas básicos antes de aplicar el plan.

“En corregimientos vecinos como Parque Lefevre no llega el agua, y ni hablar en Tocumen”, advirtió, señalando que ordenar la ciudad sin resolver cimientos, acueductos y servicios básicos podría agravar la situación.

En la misma línea, Rody Rodríguez, representante de Parque Lefevre, criticó que el PLOT no considere los efectos colaterales sobre otros corregimientos.

“Cada desarrollo inmobiliario en San Francisco deja sin agua a Parque Lefevre”, afirmó.

También cuestionó el proceso de consulta pública, asegurando que se permitió la participación de personas de otras áreas sin conocimiento de los representantes.

Por su parte, el director de Planificación Urbana de la Alcaldía, David Tapia, defendió la decisión y aseguró que la inclusión de San Francisco busca integrarlo al plan local de la ciudad.

Añadió que el siguiente paso será trabajar con las comunidades del corregimiento para atender sus principales necesidades.

El proceso de consulta ciudadana previo a la aprobación ha sido cuestionado por vecinos y representantes por considerarse poco transparente.

Durante la audiencia pública realizada en el Parque Omar, gran parte de los residentes de San Francisco denunciaron que fueron excluidos del salón donde se celebró la consulta.