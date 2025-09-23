Alianza Ciudadana Pro Justicia pide a la Corte Suprema a suspender concurso de Carrera Judicial

La <b><a href="/tag/-/meta/alianza-ciudadana-pro-justicia">Alianza Ciudadana Pro Justicia (ACPJ)</a></b> informó que <b>no participará en la quinta fase del concurso de jueces</b>, correspondiente a las entrevistas, convocada por el <b>Consejo de Administración de la Carrera Judicial</b>. La organización, con más de veinte años de trayectoria en la defensa del Estado de Derecho y la participación ciudadana en procesos judiciales, hizo un llamado a la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b> para <b>suspender esta etapa hasta que se revisen los procedimientos de calificación</b>.La decisión de la ACPJ surge luego de que no se recibiera respuesta formal a dos notas enviadas previamente a la Corte, en las cuales solicitaban aclaraciones sobre el <b>método de calificación aplicado en la cuarta fase del concurso</b>. Según la Alianza, este método incluyó un<i> 'ajuste aplicando dispersión' </i>de manera excepcional, lo que permitió que candidatos con puntajes inferiores al <b>15% mínimo requerido por la Ley de Carrera Judicial</b> pudieran avanzar a la siguiente fase.<i>'La aplicación de este ajuste contraviene lo establecido en la Ley y afecta la transparencia y confianza en el proceso'</i>, señalaron los representantes de la ACPJ en el comunicado. Por ello, la organización solicita a la Corte Suprema <b>revisar el procedimiento de calificación</b> antes de continuar con la quinta fase del concurso.