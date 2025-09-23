Alianza Ciudadana Pro Justicia pide a la Corte Suprema a suspender concurso de Carrera Judicial

La Alianza Ciudadana Pro Justicia (ACPJ) informó que no participará en la quinta fase del concurso de jueces, correspondiente a las entrevistas, convocada por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial.

La organización, con más de veinte años de trayectoria en la defensa del Estado de Derecho y la participación ciudadana en procesos judiciales, hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para suspender esta etapa hasta que se revisen los procedimientos de calificación.

La decisión de la ACPJ surge luego de que no se recibiera respuesta formal a dos notas enviadas previamente a la Corte, en las cuales solicitaban aclaraciones sobre el método de calificación aplicado en la cuarta fase del concurso.

Según la Alianza, este método incluyó un “ajuste aplicando dispersión” de manera excepcional, lo que permitió que candidatos con puntajes inferiores al 15% mínimo requerido por la Ley de Carrera Judicial pudieran avanzar a la siguiente fase.

“La aplicación de este ajuste contraviene lo establecido en la Ley y afecta la transparencia y confianza en el proceso”, señalaron los representantes de la ACPJ en el comunicado.

Por ello, la organización solicita a la Corte Suprema revisar el procedimiento de calificación antes de continuar con la quinta fase del concurso.