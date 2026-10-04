Lluvias afectan potabilizadora de Mendoza y reducen el suministro de agua en Panamá Oeste

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron crecidas en ríos cercanos a la Planta Potabilizadora de Mendoza, situación que redujo temporalmente el caudal de agua que ingresa a la instalación y generó afectaciones en el suministro.
El Canal de Panamá informó este domingo 4 de octubre que su equipo técnico realiza las acciones necesarias para restablecer el flujo normal de agua y garantizar el servicio a la población a la mayor brevedad posible.
La planta de Mendoza está ubicada en La Chorrera y suministra agua potable a sectores de los distritos de La Chorrera y Arraiján. De acuerdo con información del Canal de Panamá, la instalación tiene una capacidad de suministro de 41 millones de galones diarios y una población servida estimada en 242 mil personas.
Según explicó el Canal de Panamá, la incidencia se produjo en la toma de agua de la planta como consecuencia de las lluvias registradas el sábado, que ocasionaron crecidas en los ríos cercanos.
La reducción del caudal de entrada afecta temporalmente la operación de la potabilizadora y, por tanto, el servicio de agua potable en las áreas que dependen de esta instalación.
La entidad señaló que mantiene a su personal técnico trabajando para recuperar el flujo normal y restablecer las condiciones habituales de operación.
La afectación en la potabilizadora ocurre mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones meteorológicas en el país debido al incremento de las lluvias y tormentas.
Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas durante lluvias intensas y mantenerse alejada de zonas propensas a deslizamientos.
El Canal de Panamá indicó que continuará con las labores técnicas para normalizar el suministro de agua en la zona afectada.
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