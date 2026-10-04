Lluvias afectan potabilizadora de Mendoza y reducen el suministro de agua en Panamá Oeste

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron crecidas en ríos cercanos a la Planta Potabilizadora de Mendoza, situación que redujo temporalmente el caudal de agua que ingresa a la instalación y generó afectaciones en el suministro.

El Canal de Panamá informó este domingo 4 de octubre que su equipo técnico realiza las acciones necesarias para restablecer el flujo normal de agua y garantizar el servicio a la población a la mayor brevedad posible.

La planta de Mendoza está ubicada en La Chorrera y suministra agua potable a sectores de los distritos de La Chorrera y Arraiján. De acuerdo con información del Canal de Panamá, la instalación tiene una capacidad de suministro de 41 millones de galones diarios y una población servida estimada en 242 mil personas.