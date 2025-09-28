Lluvias: conozca las comunidades afectadas por incidentes este fin de semana

Las lluvias registradas en las últimas horas en Panamá provocaron diversas incidencias que fueron atendidas de inmediato por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

En la comunidad de 24 de Diciembre, sector #3, un muro colapsó durante la madrugada de este domingo.

Personal de la regional de Panamá Este acudió al lugar para realizar la inspección y brindar recomendaciones preventivas. De acuerdo con Sinaproc, no hubo afectación directa a la vivienda.

La institución también informó que durante la noche del sábado se mantuvo en monitoreo por la crecida del río Chico, en el corregimiento de Natá, provincia de Coclé.

El nivel del afluente aumentó debido a las lluvias, pero no se reportaron daños en las comunidades cercanas.

Por su parte, el MOP comunicó que finalizó los trabajos de limpieza y rehabilitación en Santa Librada Rural, en el sector de Chivo Chivo, donde se registró un deslizamiento.

La entidad destacó que la vía quedó totalmente habilitada, garantizando un tránsito seguro para los residentes.

Tanto Sinaproc como el MOP reiteraron su llamado a la población para mantenerse atenta a los comunicados oficiales y adoptar medidas preventivas ante la continuidad de la temporada lluviosa.