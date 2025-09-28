Lluvias: conozca las comunidades afectadas por incidentes este fin de semana

Las lluvias registradas en las últimas horas en Panamá provocaron diversas incidencias que fueron atendidas de inmediato por el <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> y el <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a></b>.En la comunidad de <b><a href="/tag/-/meta/la-24-de-diciembre">24 de Diciembre</a></b>, sector #3, <b>un muro colapsó durante la madrugada de este domingo</b>. Personal de la regional de Panamá Este acudió al lugar para realizar la inspección y brindar recomendaciones preventivas. De acuerdo con Sinaproc, <b>no hubo afectación directa a la vivienda</b>.La institución también informó que durante la noche del sábado <b>se mantuvo en monitoreo por la crecida del río Chico, en el corregimiento de Natá, <a href="/tag/-/meta/provincia-de-cocle">provincia de Coclé</a></b>. El nivel del afluente aumentó debido a las lluvias, pero <b>no se reportaron daños en las comunidades cercanas</b>.Por su parte, el MOP comunicó que finalizó los trabajos de limpieza y rehabilitación en Santa Librada Rural, en el sector de Chivo Chivo, <b>donde se registró un deslizamiento</b>. La entidad destacó que la vía quedó totalmente habilitada, garantizando un tránsito seguro para los residentes.Tanto Sinaproc como el MOP reiteraron su llamado a la población para mantenerse atenta a los comunicados oficiales y adoptar medidas preventivas ante la continuidad de la temporada lluviosa.