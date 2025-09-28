Maduro asegura que Venezuela está organizada y preparada para “cualquier eventualidad”

El <b><a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">presidente de Venezuela, Nicolás Maduro</a></b>, aseguró este domingo que su país está organizado y preparado para 'cualquier eventualidad', luego de que miles de ciudadanos, junto con organismos del Estado, realizaran el sábado un simulacro nacional de emergencias por desastres naturales o algún 'conflicto armado'.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/alerta-en-venezuela-por-mas-10-sismos-y-decenas-de-replicas-MA16253807" target="_blank">Esta actividad fue llevada a cabo tras el enjambre sísmico que afectó al occidente del país esta semana</a></b>, y en vista también del despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe, denunciado por Caracas como una 'amenaza' en su contra.<i>'Felicito la masiva participación del pueblo venezolano en el simulacro nacional de protección civil realizado en todo el país. Desde las zonas urbanas hasta las rurales y costeras, se activaron con disciplina y conciencia todos los sectores e instituciones del Estado: Protección Civil, bomberos, FANB (Fuerza Armada), cuerpos policiales, escuelas, hospitales y comunidades organizadas',</i> expresó Maduro a través de Telegram.