Maduro asegura que Venezuela está organizada y preparada para “cualquier eventualidad”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que su país está organizado y preparado para “cualquier eventualidad”, luego de que miles de ciudadanos, junto con organismos del Estado, realizaran el sábado un simulacro nacional de emergencias por desastres naturales o algún “conflicto armado”.

Esta actividad fue llevada a cabo tras el enjambre sísmico que afectó al occidente del país esta semana, y en vista también del despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe, denunciado por Caracas como una “amenaza” en su contra.

“Felicito la masiva participación del pueblo venezolano en el simulacro nacional de protección civil realizado en todo el país. Desde las zonas urbanas hasta las rurales y costeras, se activaron con disciplina y conciencia todos los sectores e instituciones del Estado: Protección Civil, bomberos, FANB (Fuerza Armada), cuerpos policiales, escuelas, hospitales y comunidades organizadas”, expresó Maduro a través de Telegram.