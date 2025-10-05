Lluvias e inundaciones en Chiriquí | Suspenden clases en Boquete y Cerro Punta

<b>Las fuertes lluvias caídas</b> durante la tarde de este domingo 5 de octubre provocaron inundaciones en el distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, reveló el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil" target="_blank">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).</a>De acuerdo con el personal del Sinaproc en Chiriquí, esas inundaciones afectaron principalmente a comercios y vías de comunicación.<b>Las zonas más afectadas por la crecida del agua son Boquete centro, Bajo Grande, Palo Alto y Jaramillo, detalló la entidad.</b>El caudal desbordó tanto el sistema de alcantarillado como las quebradas adyacentes, lo que causó la anegación de calles y el ingreso de agua en locales comerciales.Afortunadamente, el Sinaproc confirmó que, a pesar de la magnitud de las inundaciones y el impacto en la infraestructura, no se reportan personas desaparecidas.Equipos de emergencia se mantienen activos en la zona para evaluar los daños y coordinar las labores de limpieza y apoyo a los residentes y comerciantes afectados.<b>Por otro lado, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación de Chiriquí, anunció la suspensión de clases para este lunes 6 de octubre en varios distritos debido a las condiciones climáticas adversas y los daños causados por las fuertes lluvias.</b>La medida aplica para todos los centros educativos, tanto oficiales como particulares, ubicados en el distrito de Boquete y en la comunidad de Cerro Punta, en el distrito de Tierras Altas.