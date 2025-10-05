Lluvias e inundaciones en Chiriquí | Suspenden clases en Boquete y Cerro Punta

Las fuertes lluvias caídas durante la tarde de este domingo 5 de octubre provocaron inundaciones en el distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, reveló el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

De acuerdo con el personal del Sinaproc en Chiriquí, esas inundaciones afectaron principalmente a comercios y vías de comunicación.

Las zonas más afectadas por la crecida del agua son Boquete centro, Bajo Grande, Palo Alto y Jaramillo, detalló la entidad.

El caudal desbordó tanto el sistema de alcantarillado como las quebradas adyacentes, lo que causó la anegación de calles y el ingreso de agua en locales comerciales.

Afortunadamente, el Sinaproc confirmó que, a pesar de la magnitud de las inundaciones y el impacto en la infraestructura, no se reportan personas desaparecidas.

Equipos de emergencia se mantienen activos en la zona para evaluar los daños y coordinar las labores de limpieza y apoyo a los residentes y comerciantes afectados.

Por otro lado, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación de Chiriquí, anunció la suspensión de clases para este lunes 6 de octubre en varios distritos debido a las condiciones climáticas adversas y los daños causados por las fuertes lluvias.

La medida aplica para todos los centros educativos, tanto oficiales como particulares, ubicados en el distrito de Boquete y en la comunidad de Cerro Punta, en el distrito de Tierras Altas.