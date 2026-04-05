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Lluvias y temperaturas de hasta 35°C marcan el domingo de Pascua en Panamá

Ciudad de Panamá
Ciudad de Panamá Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 05/04/2026 09:46
La vertiente del Pacífico se podrían registrar lluvias ligeras, aisladas y de carácter ocasional en la región metropolitana durante la mañana

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este domingo de Pascua condiciones variadas a lo largo del territorio nacional.

En la vertiente del Caribe, se esperan episodios nublados durante el resto del día, con probabilidades de lluvias y chubascos aislados de intensidad ligera a moderada, concentrándose principalmente desde la provincia de Colón hasta Bocas del Toro entre la mañana y la tarde.

Por su parte, en la vertiente del Pacífico se podrían registrar lluvias ligeras, aisladas y de carácter ocasional en la región metropolitana durante la mañana.

Para horas de la tarde, el pronóstico advierte sobre chubascos de ligeros a moderados acompañados de actividad eléctrica ocasional en zonas específicas como Darién (sector fronterizo), el sur de Veraguas, Chiriquí y la Cordillera Central.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse con cielos que variarán de parcialmente nublados a despejados.

En cuanto a las temperaturas, se prevén máximas que oscilarán entre los 30°C y 35.5°C en gran parte del país, mientras que en las zonas montañosas y la Cordillera Central se mantendrán por debajo de los 26ºC.

Respecto al viento, predominarán las corrientes del norte ligeramente aceleradas con velocidades de hasta 35 km/h, las cuales podrían ser mayores en el Golfo de Panamá y generar ráfagas en la región central.

No obstante, en el Pacífico occidental se anticipan incursiones de viento del sur durante la tarde, con velocidades más leves de entre 3 y 12 km/h.

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