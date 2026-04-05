Lluvias y temperaturas de hasta 35°C marcan el domingo de Pascua en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este domingo de Pascua condiciones variadas a lo largo del territorio nacional.

En la vertiente del Caribe, se esperan episodios nublados durante el resto del día, con probabilidades de lluvias y chubascos aislados de intensidad ligera a moderada, concentrándose principalmente desde la provincia de Colón hasta Bocas del Toro entre la mañana y la tarde.

Por su parte, en la vertiente del Pacífico se podrían registrar lluvias ligeras, aisladas y de carácter ocasional en la región metropolitana durante la mañana.