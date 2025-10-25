Lotería de Panamá: ¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del domingo 26 de octubre 2025?

La<b> <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Panamá</a></b> realiza la tarde de este domingo 26 de octubre de 2025, el sorteo dominical No. 5523. Según informó la entidad, para este sorteo los billetes y chances, destacan en su impresión la <b>celebración del Día del Relacionista Público.</b>Para este sorteo, la Lotería Nacional de Panamá ha establecido premios incentivos.<b>¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo dominical del 26 de octubre?</b>La Lotería Nacional de Beneficencia ha establecido premios incentivos para este sorteo dominical que son los siguientes:<b>- Primer Premio: </b>cuatro cifras + serie y folio | 15 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)<b>- Primer Premio:</b> cuatro cifras + letras | 6 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)<b>- Segundo Premio: </b>cuatro cifras + letras del primer premio | 3 mil dólares (Adicional a los 600 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)<b>- Tercer premio: </b>cuatro cifras + letras del primer premio | mil dólares (Adicional a los 300 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)<b>Premios incentivos para chances</b><b>Números altos</b> - Si te juega del 32 al 00 + letras del primer premio | 28 dólares<b>Números bajos</b> - Si te juega del 01 al 31 + letras del primer premio | 6 dólares