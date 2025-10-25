  1. Inicio
PANAMÁ

Lotería de Panamá: ¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del domingo 26 de octubre 2025?

Por
Kathyria Caicedo
  • 25/10/2025 11:21
Para el sorteo dominical de este 26 de octubre, la Lotería Nacional de Panamá ha establecido premios incentivos. ¿Ya los conoces?

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este domingo 26 de octubre de 2025, el sorteo dominical No. 5523. Según informó la entidad, para este sorteo los billetes y chances, destacan en su impresión la celebración del Día del Relacionista Público.

Para este sorteo, la Lotería Nacional de Panamá ha establecido premios incentivos.

¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo dominical del 26 de octubre?

La Lotería Nacional de Beneficencia ha establecido premios incentivos para este sorteo dominical que son los siguientes:

- Primer Premio: cuatro cifras + serie y folio | 15 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Primer Premio: cuatro cifras + letras | 6 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Segundo Premio: cuatro cifras + letras del primer premio | 3 mil dólares (Adicional a los 600 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Tercer premio: cuatro cifras + letras del primer premio | mil dólares (Adicional a los 300 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

Premios incentivos para chances

Números altos - Si te juega del 32 al 00 + letras del primer premio | 28 dólares

Números bajos - Si te juega del 01 al 31 + letras del primer premio | 6 dólares

