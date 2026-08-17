Mal tiempo podría provocar demoras en vuelos en el Aeropuerto de Tocumen

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó la mañana de este lunes 17 de julio que las condiciones meteorológicas que se registran actualmente en el área podrían ocasionar demoras en algunas operaciones aéreas.

De acuerdo con la administración de la terminal aérea, las operaciones del aeropuerto se mantienen activas y se desarrollan conforme a los procedimientos establecidos para garantizar la seguridad operacional.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los pasajeros mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas y verificar constantemente el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.

El Aeropuerto de Tocumen agradeció la comprensión de los pasajeros mientras continúan las condiciones meteorológicas que podrían afectar temporalmente el desarrollo normal de algunas operaciones, especialmente lo referente al despegue y aterrizaje.