Abogados reclaman que se está violando el derecho a la defensa y piden apoyo al Colegio Nacional de Abogados. ¿Cuál es la respuesta del Colegio?

Me llamó la atención que abogados que vimos en las redes reclamando también renunciaron a una apelación que tenían del señor Caballero (dirigente del Suntracs). Es una decisión del abogado no acudir a la instancia superior para ver si logra las medidas cautelares que en un momento dado la ley establece. Esas situaciones escapan del Colegio de Abogados.

Violación al debido proceso no significa que el juez tiene que fallar a tu favor. Nosotros no estamos instituidos para cuestionar la decisión de un juez. Eso lo tiene que hacer el abogado en su alegato y para eso existen las instancias correspondientes.

Tenemos una comisión especializada que se llama Defensa de la Profesión. Nosotros lo que hemos podido observar son temas en redes sociales donde abogados se han puesto a decir que no se les está dando el derecho a la defensa, que no se está cumpliendo con el debido proceso y demás. Pero entonces cuando los llamas y les dices “díganos en qué consiste esa violación y presente la queja correspondiente al colegio y el colegio actúa”. Pues entonces ahí el abogado no lo quiere hacer.

¿Qué opina de que se transmitan los procesos legales en directo?

¿Qué opina del descontento actual de la ciudadanía que se manifiesta en las calles?

Estamos en un hueco en este momento que como país no podemos seguir. Nosotros no somos un país productor de todo. Somos un país que requerimos mucha inversión extranjera también. No es el mejor mensaje que estamos dando en este momento de manera internacional, porque ningún inversionista quiere ir donde no encuentra seguridad jurídica y que no pueda avanzar con su inversión.

Hay gremios de enfermeras, gremios de educadores, el sindicato de la construcción, estudiantes de la Universidad de Panamá y demás, diciendo que quieren una derogación de una ley porque les afecta. Pero todavía yo no he escuchado en qué les afecta. Tampoco he escuchado al gobierno a dar una explicación correcta de qué es. Ese es el diálogo al que tenemos que llegar.

A los ojos de la ley, ¿hasta dónde llega el derecho a la protesta?

El derecho mío termina adonde yo vulnero el derecho de otros. Nosotros no podemos estar de acuerdo con los cierres de calles porque nosotros estamos vulnerando el derecho a otras personas que estén o no estén de acuerdo con tu lucha.

La ministra de Trabajo ha manifestado que hay huelgas que han sido declaradas ilegales. ¿Qué dice la ley sobre el tema?

No quisiera ni siquiera opinar si es legal, a mí personalmente me parece que es totalmente ilegal, pero no nos toca a nosotros determinarlo porque depende del sindicato y tienen sus reglas que cumplir.

Hay muchas denuncias en redes por presunta represión policial y abusos contra los manifestantes. ¿Hay alguna postura del Colegio sobre lo que se ha reportado?

La fuerza pública tiene una metodología de reprimir una manifestación en un momento dado. Apenas tú vulneras el derecho de los demás, están llamados constitucionalmente a la Policía Nacional a hacer esa apertura que tiene que hacer. El colegio no puede decir si es abusiva, porque en una red social o en un video la policía tiró bombas, por decirte algo. No sabemos si antes de ver ese video ha habido una conversación con los manifestantes para decirle abra la calle, por favor.

Cuando a esas personas se les detiene y son representadas por abogados, porque todos han tenido su abogado, esos son los abogados que nosotros como colegio nos hemos acercado. En redes dicen que no los dejan atender a sus clientes y demás. Y nuestra comisión los ha llamado para para verificar qué es lo que está pasando. Y entonces el abogado me dice “no, ya yo lo pude atender”.

Tienen que presentarnos una queja de manera formal, pero entonces ya no quieren la formalidad y nosotros tenemos que ser formales porque no podemos iniciar un proceso hacia la Policía Nacional, por ejemplo, sin tener las pruebas correspondientes a un momento dado. En el caso de los allanamientos, siempre está el fiscal, pero el fiscal no es el primero que entra al lugar. Primero entra la Policía Nacional, así son todos los allanamientos. El fiscal no va armado. El que tiene el derecho, el que tiene las armas, es la policía. Hemos verificado, hemos llamado al Ministerio Público, hemos conversado con el procurador y todos los allanamientos han sido cumpliendo estrictamente la normativa y nos los han manifestado. Y hemos mandado nuestros abogados, los que ven defensa de la profesión, a verificar y han sido de esa manera. Entonces no puedo juzgar. No podemos nosotros decirle a la policía cómo hacer su trabajo. Obviamente eso no quiere decir que nosotros no estemos vigilantes, de que no se den los abusos.

¿Qué cree que tiene que pasar para que se logre un diálogo y un consenso nacional?

Yo creo que nosotros tenemos que llevar nuestra conciencia como ciudadanos panameños. Y dar confianza a quienes de un momento dado podemos utilizar los mecanismos para dialogar. Por eso es que nosotros exhortamos a todos los sectores. Yo creo que tenemos que dejar de un lado esa medición de fuerza que está pasando en este momento, porque si no, no vamos a llegar a un punto de encuentro jamás. El país no aguanta más. Nosotros, desde que pasó la pandemia, hemos venido tropiezo tras tropiezo. La única vía que tenemos en este momento es la confianza para evitar que esta crisis que estamos viviendo en este momento se profundice. Exhortamos a la buena fe de no solo el pueblo panameño, sino de las autoridades que nos gobiernan. Tenemos que tener una tregua.