Fiscalía archiva denuncia presentada por el vicealcalde

La Fiscalía Superior Anticorrupción archivó de forma definitiva la denuncia interpuesta por el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz contra el consultor Alejandro Miranda.

La decisión de la Fiscalía se fundamenta en que no determinó que Miranda ejerce funciones públicas dentro de la Alcaldía de Panamá. El vicealcalde Ruiz Diaz presentó en febrero pasado contra Miranda por el supuesto delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos.

La Fiscalía Anticorrupción determinó que no hubo conducta delictiva y fundamentó la decisión en que el Municipio de Panamá certificó que Miranta “no ha mantenido ninguna relación laboral con esta institución pública”.

Además de que no parece registrado como funcionario público, no ocupa una posición dentro del Municipio, no ejerce funciones en esta dependencia, bajo ningún cargo como empleado permanente, transitorio b por servicios profesionales. Así tampoco, ha sido designado para supervisar o ejercer funciones propias de un cargo público.

Ruiz Díaz denunció públicamente que Miranda fue asesor de la campaña del ahora alcalde Mayer Mizrachi. Que cuando asumió el cargo continúo laborando para el alcalde, incluso participaba en reuniones con proveedores.

Ruiz Díaz fue el compañero de fórmula de Mizrachi y asumió el cargo de Secretario General al que renuncio y luego tomó una licencia como vicealcalde.