Más de 178 mil viajeros transitaron por Panamá en Semana Santa 2026

Un total de 178,573 movimientos migratorios fueron procesados en Panamá durante la Semana Santa de 2026, reflejando un alto flujo de viajeros en uno de los periodos de mayor movilidad del año.

De acuerdo con cifras oficiales, 88,406 registros correspondientes a entradas al país, mientras que 90,167 fueron salidas, lo que evidencia un comportamiento dinámico en los distintos puntos de control.

El tránsito aéreo concentró la mayor cantidad de desplazamiento, con 77,048 entradas y 78,080 salidas. Le siguió la vía terrestre, con 8,837 ingresos y 9,556 salidas, y la marítima, que registró 2,521 entradas y 2,531 salidas.

En paralelo, las autoridades realizaron 3,163 verificaciones migratorias en todo el territorio nacional, lo que permitió detectar 156 incidencias relacionadas principalmente con ingreso irregular, estadía vencida y falta de permisos laborales.

Estas situaciones derivaron en la aplicación de 156 acciones migratorias, entre ellas inadmisiones, devoluciones, citaciones y otras medidas administrativas.

Las verificaciones se concentraron principalmente en la provincia de Chiriquí, con 60 casos, seguida del área metropolitana de Panamá, con 20. También se reportaron incidencias en Bocas del Toro y Chepo, con 15 cada uno; Veraguas, con 14; y Darién, con 11, además de otras provincias como Herrera, Coclé, Colón y Los Santos.

Pese al volumen de desplazamientos, las autoridades destacaron que el comportamiento del flujo migratorio se mantuvo dentro de parámetros controlados, en medio de un despliegue operativo a nivel nacional.