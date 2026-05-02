Más de 800 multas en 24 horas en Panamá: exceso de velocidad lidera las infracciones

Según el informe oficial de las últimas 24 horas, la principal causa de sanciones fue el exceso de velocidad, con 287 conductores multados, seguido de otras faltas que también representan riesgos importantes para la seguridad vial.

Principales infracciones detectadas

Durante el operativo de vigilancia:

287 boletas por exceder los límites de velocidad38 sanciones por luces inadecuadas34 casos por embriaguez comprobada

Además, las autoridades informaron que 80 vehículos fueron removidos con grúa, como parte de las acciones para mantener el orden en las calles.

Llamado a los conductores

Las cifras forman parte de los operativos del plan de seguridad vial, que busca reducir accidentes y reforzar el cumplimiento de las normas.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a manejar con responsabilidad, respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.