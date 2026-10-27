Más de 80.000 tarjetas siguen pendientes de retiro, informa el IFARHU

Actualmente, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) se encuentra entregando las tarjetas a los padres de familia que no pudieron retirarlas previamente, así como a beneficiarios de programas de excelencia y estudiantes universitarios que ya completaron los requisitos para acceder al beneficio. El director general del IFARHU, Carlos Godoy Othón, detalló que los beneficiarios pueden acudir a la sucursal de la Caja de Ahorros que les resulte más conveniente, sin importar la provincia donde estudien, con el objetivo de agilizar el proceso y garantizar la entrega de la totalidad de las tarjetas. “Lo que se busca es tener la comodidad y poder cumplir con la totalidad de esa entrega a nivel nacional”, señaló.

Según las cifras ofrecidas por el director general del IFARHU, inicialmente quedaron pendientes de retiro cerca de 40.000 tarjetas correspondientes a acudientes de beneficiarios. A esta cantidad se suman las tarjetas relacionadas con otros programas de la entidad, incluyendo estudiantes universitarios y beneficiarios del concurso general que no reciben PASE-U. “Posiblemente estaríamos hablando de 80.000 tarjetas que se tienen que entregar”, indicó Carlos Godoy Othón, quien agregó que más de 30.000 de esas tarjetas corresponden a beneficiarios del área de la comarca Ngäbe Buglé.