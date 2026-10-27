Más de 80.000 tarjetas siguen pendientes de retiro, informa el IFARHU

Actualmente, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) se encuentra entregando las tarjetas a los padres de familia que no pudieron retirarlas previamente, así como a beneficiarios de programas de excelencia y estudiantes universitarios que ya completaron los requisitos para acceder al beneficio.
El director general del IFARHU, Carlos Godoy Othón, detalló que los beneficiarios pueden acudir a la sucursal de la Caja de Ahorros que les resulte más conveniente, sin importar la provincia donde estudien, con el objetivo de agilizar el proceso y garantizar la entrega de la totalidad de las tarjetas.
“Lo que se busca es tener la comodidad y poder cumplir con la totalidad de esa entrega a nivel nacional”, señaló.
Según las cifras ofrecidas por el director general del IFARHU, inicialmente quedaron pendientes de retiro cerca de 40.000 tarjetas correspondientes a acudientes de beneficiarios.
A esta cantidad se suman las tarjetas relacionadas con otros programas de la entidad, incluyendo estudiantes universitarios y beneficiarios del concurso general que no reciben PASE-U.
“Posiblemente estaríamos hablando de 80.000 tarjetas que se tienen que entregar”, indicó Carlos Godoy Othón, quien agregó que más de 30.000 de esas tarjetas corresponden a beneficiarios del área de la comarca Ngäbe Buglé.
Respecto a las áreas comarcales, el IFARHU reconoció que al inicio existió resistencia al nuevo mecanismo de pago mediante tarjetas, debido a que algunos beneficiarios preferían seguir recibiendo los desembolsos mediante cheques.
Sin embargo, aseguró que en los últimos días la institución ha recibido solicitudes de personas interesadas en obtener las tarjetas por las ventajas que ofrecen.
Godoy explicó que el uso de tarjetas reduce la necesidad de desplazamientos constantes, especialmente para familias con más de un hijo beneficiario, y evita que los acudientes tengan que solicitar permisos laborales cada vez que se realiza un pago.
Ante esta situación, el IFARHU evalúa mecanismos para acercar la entrega de las tarjetas a las comunidades más apartadas, aprovechando las próximas semanas antes de finalizar el proceso.
El objetivo, según el director, es lograr que la mayor cantidad posible de beneficiarios reciba el instrumento financiero que les permitirá acceder a los fondos de becas y asistencias educativas.
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