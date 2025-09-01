Médicos responden: cuál es el verdadero problema de la salud en Panamá

La Ameri manifestó estar de acuerdo con la marcación del personal de salud <i>'siempre y cuando se respeten las 8 horas laborales establecidas por ley y se garantice el pago justo de las horas extra, que sin duda sobrepasan el 100% de nuestros agremiados debido a la sobredemanda de trabajo en el sistema'</i>, aclaró.La asociación exhortó al <a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a> y a la <a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a> a mejorar la infraestructura hospitalaria, asegurar los insumos y dignificar el ejercicio médico en Panamá. A su vez, reiteró a la Fenameri un liderazgo que escuche sus demandas y se encamine a soluciones.