Trump: ‘Maduro me ofreció todo porque sabe que no debe meterse con Estados Unidos’

El presidente Donald Trump aseguró la tarde de este viernes 17 de octubre que Nicolás Maduro le ha ofrecido todo porque sabe que no debe “meterse con Estados Unidos”.

Trump ofreció esa respuesta cuando David Alandete, corresponsal del diario ABC de España, le preguntó sobre las informaciones que se han publicado sobre los ofrecimientos de Maduro.

Alandete le dijo a Trump: “Se ha publicado que Maduro le ha ofrecido todos los recursos de su país para evitar lo que usted advierte”.

Trump le respondió que “sí, me lo ha ofrecido todo. ¿Sabes por qué? Porque sabe bien que no debe meterse con Estados Unidos”.