Trump: ‘Maduro me ofreció todo porque sabe que no debe meterse con Estados Unidos’

Las declaraciones de Trump surgen luego que el diario <b>Miami Herald</b> confirmara en exclusiva que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/delcy-y-jorge-rodriguez-buscan-liderar-transicion-en-venezuela-sin-maduro-segun-miami-herald-EH16772868" target="_blank">los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, junto con otros altos funcionarios del régimen de Maduro,</a></b> silenciosamente se promovieron como una alternativa para liderar un gobierno en Venezuela.<b>Miami Herald</b> habló con personas vinculadas a las conversaciones que sostuvo Jorge Rodríguez, quien es el actual presidente de la Asamblea Nacional, controlada por Maduro y no reconocida por la administración del presidente Donald Trump.