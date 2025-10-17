  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo
EEUU

Trump: ‘Maduro me ofreció todo porque sabe que no debe meterse con Estados Unidos’

La administración Trump ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para lograr la captura de Maduro.
La administración Trump ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para lograr la captura de Maduro. JIM WATSON | FEDERICO PARRA | AFP
Por
Manuel Vega Loo
  • 17/10/2025 15:11
‘Sí, me lo ha ofrecido todo. ¿Sabes por qué? Porque sabe bien que no debe ir jodiendo con Estados Unidos’, dijo Trump al periodista Alandete.

El presidente Donald Trump aseguró la tarde de este viernes 17 de octubre que Nicolás Maduro le ha ofrecido todo porque sabe que no debe “meterse con Estados Unidos”.

Trump ofreció esa respuesta cuando David Alandete, corresponsal del diario ABC de España, le preguntó sobre las informaciones que se han publicado sobre los ofrecimientos de Maduro.

Alandete le dijo a Trump: “Se ha publicado que Maduro le ha ofrecido todos los recursos de su país para evitar lo que usted advierte”.

Trump le respondió que “sí, me lo ha ofrecido todo. ¿Sabes por qué? Porque sabe bien que no debe meterse con Estados Unidos”.

Las declaraciones de Trump surgen luego que el diario Miami Herald confirmara en exclusiva que los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, junto con otros altos funcionarios del régimen de Maduro, silenciosamente se promovieron como una alternativa para liderar un gobierno en Venezuela.

Miami Herald habló con personas vinculadas a las conversaciones que sostuvo Jorge Rodríguez, quien es el actual presidente de la Asamblea Nacional, controlada por Maduro y no reconocida por la administración del presidente Donald Trump.

Esa propuesta de los Rodríguez fue presuntamente canalizada a Estados Unidos a través de intermediarios de Catar.

La idea de los dirigentes es que en Venezuela haya un “madurismo sin Maduro”, lo cual, según ellos, permitiría una transición pacífica en Venezuela.

Por otro lado, Trump informó este viernes que la última embarcación atacada por su país en el Caribe era un submarino que transportaba grandes cantidades de droga.

“Atacamos un submarino, un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga”, dijo el mandatario estadounidense.

Inicialmente se había informado este 16 de octubre que era una narcolancha la que había sido destruido y que había entre dos y tres supervivientes.

Lo Nuevo