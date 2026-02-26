Meduca con una ejecución presupuestaria al nivel de la pandemia y sin explicaciones

A los niveles de la pandemia, así se encuentra la ejecución del presupuesto de inversión del Ministerio de Educación (Meduca) y mientras que docentes advierten de serias necesidades en infraestructura, el ministerio ha evitado rendir explicaciones.

Según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Meduca fue la entidad del gobierno central con la más baja ejecución en el presupuesto de inversión, al 31 de diciembre del año pasado.

La cartera de educación contaba con un presupuesto ley de $1,652.7 millones, sin embargo trasladó $436.8 millones a otras entidades por lo que el presupuesto modificado quedó en $1,215.9 millones. De este monto, se ejecutaron $209 millones.

Esta ejecución en inversiones es similar a los niveles de la pandemia por covid-19, cuando en el año 2022 el Meduca ejecutó $203,9 millones, según la información de la Dirección de Presupuesto de la Nación y que se publica en el portal del MEF.

Desde el pasado martes La Estrella de Panamá intentó conocer a qué se debe esta ejecución presupuestaria y a qué entidades se trasladaron los fondos así como los motivos de ello, pero la respuesta dejó más interrogantes.

“¿Importa lo que digamos?”

En vista de que la jefa de relaciones públicas del Meduca no atendió las llamadas ni mensajes, este diario contactó al viceministro administrativo, Roberto Sevillano quien se comprometió en dar respuesta desde el miércoles pero la misma no llegó.

Por su parte, la ministra Lucy Molinar tampoco atendió la llamada; abordada al respecto por mensaje de texto contestó: “¿Importa lo que digamos?” y se le volvieron a remitir las preguntas: ¿ A qué se debe esta ejecución?, ¿En qué se invirtieron los fondos, ¿A qué entidad se transifieron los $436.8 millones y cuál fue el motivo?. Tras ello, respondió: “Sugiero abordar el tema con el MEF, por favor”.

Este diario pudo conocer que estos $436.8 millones al menos la mitad fueron repartidos entre seis entidades, según información de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El grueso: $173 millones al Ministerio de Obras Públicas, otros $81.2 millones al Ministerio de Salud, al MEF $14 millones y otros $12 millones entre la Autoridad de Pasaportes de Panamá, la de Turismo y el Ministerio de Comercio a Industrias.

Al respecto, tanto el diputado independiente de Seguimos, Betserai Richards y Fernando Ábrego dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) coincidieron en su rechazo en estos traslados y calificaron que el Meduca se había convertido en “la caja menuda” de los demás ministerios.

Y mientras que desde el Meduca se informa que el 99.5% de las 3.112 escuelas están listas para iniciar el año lectivo este lunes 2 de marzo, a excepción de unos 13 planteles que iniciarán por módulos, docentes advierten de una situación opuesta, precisamente por falta de infraestructuras.

El profesor José Cambra, de la Asociación de Profesores de Panamá recordó que producto de la movilización de los docentes en 2023 se estableció que se destinara el 7% del Producto Interno Bruto pero esto nunca se ha cumplido.

Advirtió que de las 108 escuelas en las que se imparten los bachilleratos en ciencia, 76 de ellas no cuenta con los laboratorios apropiados.

De igual manera, mencionó que de los 108 Institutos Profesionales y Técnicos existentes, no conoce uno solo que cuente con todos los talleres e instalaciones que requieren los alumnos para poder recibir el conocimiento requerido.

Controversia en la licitación de computadoras

Por otro lado, ayer se efectuó la reunión de homologación virtual convocada por el Meduca para la compra de computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial, con el desacuerdo de los participantes ante la solicitud del requisito de una muestra física.

La licitación de 531,250 equipos de computación también incluye 21.000 licencias de Microsoft M365 A3 con un precio de referencia de $273.1 millones, según Panamá Compra.

Uno de los requisitos de la licitación por renglón es que el proveedor presente ,como parte de su propuesta, “una muestra del dispositivo ofertado que permita su evaluación” con todos los software instalados y operativos, para evaluar su funcionamiento.

“Exigir una muestra completamente funcional en este plazo solo es posible si el equipo ya estaba previamente desarrollado con esas mismas características. Esto limita la participación real y favorece únicamente a quien ya tenga la solución lista”, reclamó un proponente.

También se solicitó que “por transparencia” el Meduca evaluara la muestra de forma pública y en presencia del proponente, pero la institución rechazó modificar el pliego de cargos, asunto que continuará abordándose este viernes.

De cara al inicio del año lectivo en el que 737,200 alumnos - el 84% de escuelas públicas -se darán cita este lunes 2 de marzo, el mandatario José Raúl Mulino dejó un mensaje:

“Tener casi el 100% de las escuelas listas” ha sido un gran esfuerzo, y que contó con la mano de obra de los privados de libertad. Espero que los maestros, profesores y administrativos hagan el gran esfuerzo de dar clases. No hay en este momento nada que deba obstaculizar ese proceso de aprendizaje. El que quiere buscar (un obstáculo) es porque lo quiere buscar”, manifestó Mulino en su conferencia semanal en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.

“Les deseo lo mejor y he dado todo el apoyo a la ministra Molinar para que este año escolar sea tranquilo y no tengamos que vernos en la penosa necesidad del año pasado en el que se mezcló educadores con politiquería y casi pierden el año escolar por una semana”, agregó el mandatario.