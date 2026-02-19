Meduca formaliza denuncia por irregularidades en nombramientos a docentes

El <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca) </a></b>anunció que presentará mañana jueves <b>una denuncia ante el <a href="/tag/-/meta/ministerio-publico">Ministerio Público</a> por un presunto delito contra la administración pública, relacionado con el supuesto pago de docentes para la obtención de nombramientos</b>.La entidad convocó a los medios de comunicación para las 2:30 p.m. en la sede del Ministerio Público, ubicada en el edificio PH Central Park, en la vía Transístmica, donde formalizará la acción legal.De acuerdo con la información preliminar, <b>la denuncia estaría vinculada a posibles irregularidades en procesos de nombramiento docente, un tema sensible dentro del sistema educativo panameño</b>, especialmente en medio de cuestionamientos recurrentes sobre la transparencia en la asignación de plazas.Hasta el momento, el Meduca no ha detallado cuántos casos estarían bajo investigación ni si existen funcionarios o particulares identificados en la denuncia.Se espera que, tras la presentación formal del recurso, las autoridades amplíen información sobre el alcance del proceso y las posibles responsabilidades administrativas y penales derivadas de los hechos denunciados.