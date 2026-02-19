Meduca formaliza denuncia por irregularidades en nombramientos a docentes

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que presentará mañana jueves una denuncia ante el Ministerio Público por un presunto delito contra la administración pública, relacionado con el supuesto pago de docentes para la obtención de nombramientos.

La entidad convocó a los medios de comunicación para las 2:30 p.m. en la sede del Ministerio Público, ubicada en el edificio PH Central Park, en la vía Transístmica, donde formalizará la acción legal.

De acuerdo con la información preliminar, la denuncia estaría vinculada a posibles irregularidades en procesos de nombramiento docente, un tema sensible dentro del sistema educativo panameño, especialmente en medio de cuestionamientos recurrentes sobre la transparencia en la asignación de plazas.

Hasta el momento, el Meduca no ha detallado cuántos casos estarían bajo investigación ni si existen funcionarios o particulares identificados en la denuncia.

Se espera que, tras la presentación formal del recurso, las autoridades amplíen información sobre el alcance del proceso y las posibles responsabilidades administrativas y penales derivadas de los hechos denunciados.