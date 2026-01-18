Meduca marca el rumbo de la reforma educativa

La ministra de Educación, Lucy Molinar, informó que ya inició el proceso de consulta del proyecto para reformar la Ley de Educación, el cual se desarrollará de manera participativa y con una hoja de ruta definida.

Durante una entrevista en el programa Debate Abierto, Molinar explicó que el proceso contempla una fase de escucha activa con todos los sectores vinculados al sistema educativo. Indicó que los consejos de directores contarán con espacios para presentar sus aportes y que, a su vez, consultarán a los docentes en cada centro escolar.

La titular de Educación señaló que actualmente se mantienen reuniones con organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados en el tema educativo. Además, se han conformado equipos de trabajo encargados de identificar prioridades y estructurar las propuestas, las cuales serán recopiladas en febrero y remitidas a la Presidencia de la República.

Posteriormente, se prevé una nueva ronda de encuentros con los distintos sectores para analizar la estructura del proyecto, aclaró la ministra, quien enfatizó que el proceso no se extenderá indefinidamente ni se limitará a mesas de diálogo sin resultados.

Molinar aseguró que, a diferencia de intentos anteriores de reforma, esta iniciativa se desarrollará con amplia participación y con el respaldo del Ejecutivo. “No es un proceso cerrado ni diseñado por unos pocos; estamos escuchando a todo el sistema educativo”, afirmó.