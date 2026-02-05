Meduca presenta denuncia tras el hallazgo de 16 diplomas presuntamente falsos

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que identificó irregularidades en la documentación presentada durante el Concurso Masivo de Nombramientos de Maestros y Porfesores 2026, luego de hallar aproximadamente 16 supuestos de diplomas falsos perteneciente a una universidad particular, entregado por aspirantes a vacantes docentes.

La entidad rechazó de manera categórica este tipo de prácticas y señaló que quienes buscan ejercer la docencia deben cumplir con principios de ética, legalidad y responsabilidad, al tratarse de profesionales encargados de la formación de niños y jóvenes.

Ante la situación, el viceministro administrativo encargado, Luis Herrera, junto con personal de Asesoría Legal y Recursos Humanos, acudió al Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente por el presunto delito contra la fe pública, específicamente falsedad de documento.

Herrera detalló que tras una revisión exhaustiva, Meduca verificó la autenticidad de los documentos con la universidad correspondiente, la cual certificó que los títulos no habían sido expedidos por esa casa de estudios. “Nos apersonamos aquí a presentar la denuncia para que entonces las autoridades correspondientes realicen las investigaciones. Queremos informar a la población en general que MEDUCA no tolerará la realización de actos antiéticos por personas que aspiran a ocupar el cargo de docentes ”, indicó.

Debido a la reserva del proceso, la entidad no reveló las especialidades de los títulos ni el nombre de la universidad involucrada. Las investigaciones quedaron en manos del Ministerio Público, que determinará las responsabilidades correspondientes. También se indicó que la universidad deberá comparecer ante las autoridades dentro del proceso.

La acción busca que se desarrollen las investigaciones y se determinen las responsabilidades conforme a la ley. Meduca reiteró que mantiene un proceso permanente de verificación de los títulos académicos presentados por los aspirantes, como parte de sus mecanismos de control para garantizar la idoneidad del personal educativo y asegurar la calidad de la enseñanza en el país.