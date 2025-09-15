Meduca y Canva brindan acceso gratuito a funciones premium para estudiantes y docentes

El Ministerio de Educación (Meduca), en conjunto con la multinacional Canva, anunció que a partir de ahora estudiantes y educadores del sistema público podrán aprovechar sin pagar todas las funciones premium de la plataforma, mediante el programa Canva para Educación.

El acuerdo beneficiará a más de 798 mil alumnos y 56 mil profesores, quienes podrán registrarse con sus cuentas institucionales para utilizar la herramienta. El paquete incluye acceso a plantillas profesionales, un amplio banco de imágenes y videos, materiales pedagógicos en varios idiomas, y funciones de trabajo colaborativo para elaborar presentaciones, documentos y páginas web. A esto se suman aplicaciones con soporte de inteligencia artificial.

Según el Meduca, esta iniciativa busca dotar a los bachilleres de colegios oficiales de recursos digitales de última generación, con el fin de actualizar sus planes de estudio, elevar la competitividad académica y reforzar la formación tecnológica.