Meduca y Canva brindan acceso gratuito a funciones premium para estudiantes y docentes

<b>El Ministerio de Educación (Meduca)</b>, en conjunto con la multinacional <b>Canva</b>, anunció que a partir de ahora estudiantes y educadores del sistema público podrán aprovechar sin pagar todas las funciones premium de la plataforma, mediante el programa <b>Canva para Educación</b>.El acuerdo beneficiará a más de <b>798 mil alumnos</b> y <b>56 mil profesores</b>, quienes podrán registrarse con sus cuentas institucionales para utilizar la herramienta.<b> El paquete incluye acceso a plantillas profesionales, un amplio banco de imágenes y videos, materiales pedagógicos en varios idiomas, y funciones de trabajo colaborativo para elaborar presentaciones, documentos y páginas web. A esto se suman aplicaciones con soporte de inteligencia artificial.</b>Según el <b>Meduca</b>, esta iniciativa busca dotar a los bachilleres de colegios oficiales de recursos digitales de última generación, con el fin de actualizar sus planes de estudio, elevar la competitividad académica y reforzar la formación tecnológica.