Menos consumo, más cautela: así enfrentan la economía los hogares

Panamá inició 2026 con una<a href="/tag/-/meta/economia"> economía</a> que no se desploma, pero tampoco logra generar confianza suficiente entre los hogares.<b>Así lo revela la encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consultin</b>g, que recoge la percepción de los ciudadanos sobre el país, el Gobierno y las perspectivas futuras.La encuesta, basada en 1.510 entrevistas cara a cara realizadas en ocho provincias del país, con un margen de error de 2,5% y un nivel de confianza del 95%, forma parte de un seguimiento periódico iniciado en 2024 y permite observar la evolución de la opinión pública a lo largo del tiempo.Los datos revelan una economía vivida con cautela: menos reacción emocional, menos consumo discrecional y más énfasis en el ahorro, el pago de deudas y la protección de los gastos esenciales.<b>Una economía que se percibe mal</b>