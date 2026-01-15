Menos consumo, más cautela: así enfrentan la economía los hogares

La encuesta, basada en 1.510 entrevistas cara a cara realizadas en ocho provincias del país, con un margen de error de 2,5% y un nivel de confianza del 95%, forma parte de un seguimiento periódico iniciado en 2024 y permite observar la evolución de la opinión pública a lo largo del tiempo.Los datos revelan una economía vivida con cautela: menos reacción emocional, menos consumo discrecional y más énfasis en el ahorro, el pago de deudas y la protección de los gastos esenciales.

Así lo revela la encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consultin g, que recoge la percepción de los ciudadanos sobre el país, el Gobierno y las perspectivas futuras.

Panamá inició 2026 con una economía que no se desploma, pero tampoco logra generar confianza suficiente entre los hogares.

La percepción económica de los panameños continúa siendo mayoritariamente negativa. El 45,0% califica su situación económica como mala y un 14,8% como muy mala, lo que confirma que el malestar económico sigue siendo estructural. No obstante, la encuesta también muestra una señal de contención: el porcentaje de personas que consideran su situación como buena alcanza el 36,7%, superando los niveles registrados en junio y septiembre.

Aun así, la percepción de una situación “muy buena” permanece marginal (1,8%), lo que sugiere que esta mejora no se traduce en bienestar pleno ni en una recuperación sólida. En términos generales, los hogares perciben que la economía ha dejado de deteriorarse con la intensidad de meses anteriores, pero sin generar expectativas claras de mejora sostenida.

Este escenario económico se refleja también en el estado de ánimo ciudadano. La preocupación sigue siendo el sentimiento predominante (26,2%), aunque muestra una disminución sostenida frente a mediciones anteriores. En paralelo, la calma o tranquilidad alcanza su nivel más alto del periodo (20,3%).

Sin embargo, esta “calma” no parece estar asociada a optimismo. El entusiasmo (0,1%) y el optimismo (1,9%) permanecen en niveles marginales, mientras que emociones como la frustración y la molestia disminuyen. Más que una mejora en las expectativas, los datos sugieren un desgaste emocional y una normalización del malestar, en un contexto percibido como difícil de transformar.

La prudencia se expresa con claridad en las decisiones de inversión. El 63,4% de los panameños no planea realizar inversiones importantes —como la compra de vivienda, vehículo, negocio o estudios— en los próximos seis meses.

La intención de inversión se concentra en algunos segmentos específicos: jóvenes de 18 a 34 años y provincias del interior como Herrera, Veraguas y Chiriquí.

A partir de los 55 años, la disposición a invertir cae de forma significativa, reflejando una lógica de protección del ingreso ante la incertidumbre económica.

Este comportamiento es consistente con una percepción económica frágil y con un entorno que no ofrece señales claras de estabilidad de largo plazo.La encuesta también muestra un cambio relevante en la relación de los hogares con el dinero.