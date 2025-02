Mercado de capitales: dinamismo, inversiones de la CSS y el riesgo soberano de Panamá

¿Cómo fue el desempeño del mercado de capitales durante el 2024?

¿Cómo ven ustedes el 2025 y cuáles son las implicaciones con las políticas que están surgiendo de Estados Unidos

Definitivamente, el 2025 va a ser un año entretenido, por decirlo de alguna forma. Estas inestabilidades que genera, especialmente ahora, el presidente estadounidense [Donald Trump] se reflejan en el mercado, tanto para bien como para mal, porque crean oportunidades de inversión. Nosotros creemos que será un año interesante y retador, pero estamos confiados en que el sector seguirá desempeñándose como hasta ahora.

Hay que recordar que en Latinoamérica los países tienen monedas débiles, y Panamá, al estar dolarizado, ofrece seguridad jurídica y seguridad física. No tiene partidos extremistas ni militares, factores que, de alguna forma, generan confianza en la gente para traer su dinero a Panamá. Históricamente, se les ha tratado muy bien, y así seguirá siendo.

¿Cómo avanza la ley del mercado de valores?

Arrancamos un proceso de reflexión interna, primero dentro de Apamec, porque entendemos que la ley ha brindado grandes beneficios al sector durante muchos años, pero necesita una reformulación. El mundo financiero ha evolucionado a una velocidad extraordinaria, y hoy en día existen muchas realidades que en Panamá no podemos adoptar simplemente porque la ley no las contempla, como los activos digitales y las criptomonedas.

¿En cuanto al manejo de las inversiones de la Caja de Seguro Social nos podría comentar cómo lo ven desde la Apamec?

El mercado de capitales ofrece muchas oportunidades, y no estamos inventando la rueda. En el mundo, la mayoría de los fondos de pensiones que se administran exitosamente lo hacen a través del mercado de capitales y de instituciones vinculadas al sector. Un ejemplo de esto lo tenemos en Panamá con el SIACAP (Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos), que ha reportado rendimientos promedio superiores al 6 %. Esto demuestra que no solo en el extranjero se puede gestionar este tipo de patrimonio de manera eficiente, sino que localmente también hemos sido capaces de hacerlo.

¿Cuál es la perspectiva de la calificación de riesgo ante una posible perdida del grado de inversión?

La gente habla mucho sobre las calificaciones, pero a menudo perdemos de vista su verdadero significado. Perder el grado de inversión sería una situación muy complicada para Panamá, no solo para el mercado de valores, sino también para el sector bancario y la población en general.

Por ejemplo, muchos fondos internacionales solo pueden invertir en países con grado de inversión. Si Panamá lo pierde, esos capitales, por mandato, tendrían que salir del país, reduciendo significativamente la llegada de inversiones. Esto encarecería el costo del dinero, lo que significa que para los ciudadanos sería más costoso solicitar un préstamo. No se trata solo de un impacto para los bancos, las casas de valores o el gobierno, sino de una afectación generalizada para toda la población.

La realidad es que los grandes bancos de inversión, que monitorean a Panamá al igual que a otros países, ya han advertido que el país debe resolver sus problemas. Creo que el Ejecutivo, liderado por el presidente [José Raúl Mulino] y el ministro de Economía, Felipe Chapman, está tratando de tomar decisiones que, probablemente, debieron haberse implementado hace tiempo. Sin embargo, es necesario actuar, y muchas veces eso implica adoptar medidas que pueden ser dolorosas en el corto plazo, pero que son las correctas.

Si no lo hacemos, los bancos ya han indicado que probablemente perderemos nuestro grado de inversión. De hecho, la deuda panameña ya está cotizando a un precio como si el país no tuviera grado de inversión, lo que es un síntoma muy claro de la situación.

Creo que a las calificadoras les incomoda la idea de retirarle el grado de inversión a Panamá, y están a la espera de ver cómo el país reacciona para resolver dos problemas clave que afectan su economía. Uno de ellos es la crisis de la Caja de Seguro Social, para la cual se espera una solución en los próximos días, y el otro es la situación de la mina, que representa un peso significativo en el PIB del país.

Si logramos abordar estos dos temas, asumiendo los sacrificios necesarios por el bien del futuro del país, probablemente nuestra calificación no se verá afectada. Pero si las calificadoras perciben que no somos capaces de tomar decisiones por nosotros mismos, actuarán como un maestro que baja la nota a un estudiante que no cumple con los requisitos.