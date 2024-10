Mesa de CSS en recta final: Sin acuerdos, gremios marchan y empresarios lo rechazan

“Son nueve sectores, no de nueve personas, ni de una, de nueve organizaciones de las once que hicieron presencia en las mesas de conversación”, explicó Nelva Reyes, representante de Conato.

El Conep ha reprochado desde su sede la que calificaron como una participación ‘disgregada’ del sector de trabajadores. “Ahí estamos representados tres grupos, sector empleador, sector trabajador y el sector gobierno. Que se ha disgregado el sector trabajador en varios grupos es otro tema. Pero somos tres grupos que tenemos que ponernos de acuerdo. No es correcto decir que nueve están bajo una forma y uno está bajo otra forma’’, manifestó Temístocles Rosas, presidente de Conep.

En las mesas por la CSS también participan otras agrupaciones que representan a docentes, personal médico y pacientes. En total hay once entidades participantes, de las que nueve apoyan la propuesta de un sistema de beneficio definido o solidaria.

Mientras se desarrollaban las mesas de trabajo por la Caja de Seguro Social (CSS) en la Presidencia de la República este 16 de octubre, tanto el sector empresarial como los trabajadores organizados reiteraron sus posturas sobre las reformas la CSS, siendo las propuestas a la crisis del sistema de pensiones el punto más discordante. Las declaraciones dejan en evidencia lo que se ha visto desde que arrancaron las mesas propuestas por el gobierno en agosto pasado: no hay acuerdo entre ambos sectores.

Los planteamientos

La propuesta de tres pilares, defendida por el Conep como “la verdaderamente solidaria”. Según estos, porque incluye en su primer pilar a personas que no alcanzan el número de cuotas exigidas para recibir una pensión. No obstante, esto involucra al programa “120 a los 65”, que funciona en la actualidad otorgando un monto mensual de $120 a aquellas personas que no cotizan en la CSS. Respecto a los fondos para financiar ese pilar solidario, el presidente de Conep reconoce que el Estado debería aportar más del 0.5% del PIB que se destina actualmente a este rubro.

En cuanto al segundo pilar, de cuentas individuales, Rosas comentó que este ‘garantiza la sostenibilidad financiera del programa’ y el pago a los asegurados a través del tiempo. Además, indicó que no hay un sistema solidario, sino uno de reparto definido que de acuerdo a este ha “generado” el déficit que ahora existe en la CSS.

“Estamos a la espera de conocer la postura que va a tener el Órgano Ejecutivo con este tema. Hemos mantenido un diálogo claro, abierto y firme con relación a lo que discutimos en la mesa y esperamos escuchar la propuesta del Ejecutivo sobre aquellas condiciones que considera para hacer una presentación a la Asamblea Nacional”.

Por otro lado, la propuesta que el Conato define que el Estado tiene una responsabilidad compartida con el asegurado, por lo que debe destinar “no menos del 2% del PIB” para financiar el sistema de pensiones.

La propuesta también propone que los sectores informales se puedan incorporar al sistema de pensiones, flexibilizando el método de afiliación, “para que no sean víctimas de un 120 a los 65, porque eso es solo un recurso monetario, más no de salud”, explicó Ana Patiño, asesora económica del Conato. Además, proponen una pensión mínima que no sea menor al costo de la canasta básica familiar.

“La visión de llevarnos a cuentas individuales y que cada quien atienda desde sus ingresos, es decirnos que el Estado no tiene absoluta responsabilidad en todo esto (...) no es deber del Estado llevar a todos los informales a 120 a los 65, sino llevarlos a que coticen y tengan jubilaciones en el futuro. Una propuesta de cuentas individuales desconoce este hecho”, explicó Patiño.

Los trabajadores sostienen además, que el problema del déficit se “originó” como resultado del La Ley 51 de 2005, que cerró la entrada de cotizantes al sistema solidario, lo que aceleró la crisis.

Las mesas de trabajo continuarán el lunes 21 de octubre, donde los participantes deben identificar los puntos de convergencia para que sean recopilados y suministrados al presidente de la República, José Raúl Mulino. Él y su equipo de trabajo prepararán la propuesta a presentar en la Asamblea Nacional el próximo 6 de noviembre.