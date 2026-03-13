Mi primer embarque: la próxima generación de marinos panameños

En ese instante en que los pies tocan la cubierta por primera vez como parte de la tripulación, todo cambia. La emoción se entrelaza con los nervios, el orgullo con la incertidumbre. Lo que antes era una ilusión comienza a tomar forma: el mar deja de ser una imagen en los libros y se convierte en una realidad que respira, se mueve, exige.Ese primer embarque no es simplemente un requisito académico ni un paso profesional. Es un rito de paso. El estudiante cruza un umbral invisible y definitivo: deja de imaginar el mar y empieza a vivirlo con todos los sentidos. Es el momento en que la vocación se pone a prueba, cuando se siente el peso —y a la vez, la ligereza— de saber que, por fin, se está dando el primer paso hacia la vida marítima.En Panamá, entre mares y sueños, hay jóvenes que no se conforman con mirar el horizonte desde la orilla: quieren conquistarlo. <b>Odalys Marín, Isaías Castillo y Kimberly Pinzón</b>, estudiantes de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), decidieron dar el salto. No fue fácil. Cada milla recorrida estuvo marcada por madrugadas de estudio, sacrificios silenciosos y una fe inquebrantable en lo que el mar les podía ofrecer.Su primer embarque no solo los llevó a bordo de un buque: los llevó a bordo de sí mismos. A partir de ese momento, dejaron de ser aspirantes y comenzaron a escribir su historia como marinos formados en su patria, pero con la mirada puesta en los mares del mundo.De tierra firme al horizonte