MiCultura fija nuevo plazo para presentar proyectos culturales en Panamá

Con el objetivo de agilizar y ordenar la atención de las iniciativas artísticas, el Ministerio de Cultura recordó a la comunidad cultural que los proyectos y programas que soliciten colaboración o apoyo económico deberán presentarse con un mínimo de cinco meses de anticipación respecto a la fecha prevista de inicio y ejecución.

Además, el ministerio explicó que esta medida permitirá cumplir oportunamente los trámites administrativos, los cuales se activan desde la presentación de cada propuesta ante el Comité de Evaluación, facilitando así las coordinaciones necesarias para una gestión adecuada.

La entidad subrayó que el procedimiento se enmarca en los objetivos, normas y responsabilidades de la Ley General de Cultura, orientadas a la conservación y promoción de la cultura nacional, así como al fortalecimiento y desarrollo de todas las manifestaciones artísticas del país.

Requisitos para la solicitud

La institución recordó que la solicitud formal debe incluir:

- Descripción detallada del proyecto.

- Impacto y aporte a la comunidad.

- Documento debidamente firmado con las generales de la organización solicitante.

La documentación debe entregarse presencialmente en la sede del Ministerio, ubicada en Vía España, Edificio Tula.