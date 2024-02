Migración irregular aumentará 20% en 2024

La migración irregular continuará en ascenso. El año pasado -2023- registró un aumento de 52%. Un total de 520,085 personas migrantes atravesaron la inhóspita selva del Darién, de los cuales un 70% eran de orígenes venezolanos con destino a Estados Unidos. Así lo registran las estadísticas del Servicio Nacional de Migración.

Este año -2024- no sería distinto. Samira Gozaine, directora de Migración, pronosticó un aumento de 20%. El fenómeno migratorio continuará con la misma dinámica del año anterior donde los sudamericanos protagonizaron el éxodo masivo.

Esto es impulsado por condiciones que propician el ingreso al país. Se les permite ingresar sin ningún tipo de contratiempos.

Y “una vez que llegan al territorio panameño no nos queda más que atenderlos y darles ayuda humanitaria”, explicó la funcionaria de Migración. Solo en el primer mes de este año, 39 mil personas pasaron la frontera entre Colombia y Panamá. De estos, un 81% son migrantes venezolanos.

No es posible devolverlos porque es llevarlos a una “muerte segura”. “Les doy los datos de los que entran, pero nunca lo sabremos los que han muerto en la selva. Darién no es una ruta. No hay nada humano en seguir permitiendo que pasen por nuestro parque nacional”, dijo Gozaine en un intento por explicar las extremas condiciones de la selva.

Darién es una jungla de 575,000 hectáreas de densa vegetación capaz de convertir el sueño de un migrante en un infierno verde.

De las lomas y montañas muchos niños se han caído y más atrás se lanzan sus padres, en un intento por salvarlos. Hay otros migrantes que son arrastrados por cabezas de agua.

Deciden dormir a las orillas de los ríos por seguridad y ni siquiera se percatan cuando el río – literalmente - se los traga. “En la madrugada, sin que se den cuenta, llega esa cabeza de agua”, explicó Gozaine.

Pero, las adversidades de la selva tropical no son el único tropiezo que tienen que enfrentar. El crimen organizado es otra amenaza para sus sueños de alcanzar una mejor vida.

Les piden grandes sumas de dinero para cruzarlos por las diferentes travesías. Un viaje de Panamá a Estados Unidos podría estar costando entre $18 mil y $25 mil.

Pero, no solo es dinero. La vida misma está amenazada por los delincuentes. En 2023, el Ministerio Público abrió 162 investigaciones para garantizar el derecho de 406 víctimas.

Un 26% de los casos investigados eran por el delito contra la vida y la integridad personal (homicidio). Se trataba de hallazgos de cadáveres y reportes de personas desaparecidas: 185 víctimas.

También corren el riesgo de ser sometidos a delitos sexuales y robos. Hay 28 víctimas de delitos sexuales y 76 de robos.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) ha realizado 11 operaciones en las que ha aprehendido 75 nacionales y 38 extranjeros.