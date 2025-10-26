Ministerio de la Mujer en riesgo: ¿qué pasaría si desaparece?

A pesar de que el Consejo de Gabinete ya impulsó una iniciativa legislativa para la eliminación definitiva del ministerio y se espera el recibimiento en la Asamblea Nacional de este proyecto de ley, ya hay quienes se pronuncian en contra de estas acciones. El diputado Ernesto Cedeño del Movimiento Otro Camino (MOCA) fue una de las voces en contra. 'En vez de fortalecer la institución y dotarla de recursos, la están reduciendo a la mínima expresión. Es incomprensible que se prioricen otros temas por encima de los derechos de las mujeres', detalló.Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han anunciado que seguirán vigilantes, instando al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional a garantizar que cualquier reforma no comprometa la protección de las mujeres, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.Mientras tanto, el debate sobre el futuro del Ministerio de la Mujer se perfila como un tema con implicaciones directas en la lucha contra la violencia de género y en la garantía de derechos fundamentales para las mujeres.