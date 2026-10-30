Minsa activa Alerta Azul por fiestas patrias, ¿qué significa para la población?

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que 134 instalaciones médicas estarán habilitadas en todo el país durante las fiestas patrias, con el propósito de garantizar la atención de urgencias y emergencias durante los días feriados.

De acuerdo con la entidad, 80 de estos centros brindarán atención las 24 horas, mientras que 20 corresponden a hospitales. En la provincia de Panamá estarán disponibles, entre otros, el Hospital del Niño, el Hospital Santo Tomás y el Hospital San Miguel Arcángel.

El coordinador de Emergencias del Minsa, Vicente Paredes, explicó que para estas fechas se activó la Alerta Azul o alerta automática, un mecanismo que permite organizar planes de contingencia, reforzar el personal médico y garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos ante el aumento de la movilización de personas hacia el interior del país.

El funcionario aclaró que esta medida no representa una alerta de peligro para la población, sino una preparación de los servicios de salud para responder ante cualquier eventualidad. También recomendó verificar los horarios de atención de las instalaciones disponibles mediante las redes sociales oficiales del Minsa y de la Caja de Seguro Social (CSS).

Por otro lado, recordó que el 911 es el número nacional de emergencias, a través del cual se coordina la asistencia de los diferentes estamentos, según cada situación reportada.

Ante los desfiles y actividades patrias, Paredes también hizo un llamado a prevenir afectaciones por las altas temperaturas. Recomendó mantener una hidratación constante, realizar pausas, buscar lugares con sombra y evitar la exposición prolongada al sol.

El Minsa advirtió que el agotamiento por calor y la deshidratación son situaciones frecuentes durante estas actividades, mientras que el golpe de calor constituye una condición médica grave que requiere atención especializada.