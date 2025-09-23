Minsa cancela evento en hotel de playa en Veracruz por no contar con autorización

A través de un comunicado, Ministerio de Salud (Minsa) informó de la decisión de cancelar una actividad que se iba a celebrar en un hotel en el corregimiento de Veracruz, ya que no contaba con la aprobación de las autoridades superiores.

La decisión se toma luego que se divulgara la circular convocando a los directores médicos de centros, policentros de salud y Minsa/Capsi Las Garzas, además de jefes de diversos departamentos para que acudieran a la reunión de coordinación mensual.

El encuentro se realizaría este viernes 26 de septiembre y tenía como recomendación llevar ropa cómoda, toalla y sandalias o chancletas.

Sin embargo, en línea con la política del Gobierno Central de contención del gasto público, la actividad será reubicada al salón José Renán Esquivel, ubicado en el propio lobby del Minsa.

Asimismo, el Minsa ha instruido a todas sus dependencias que prioricen el buen uso de los recursos del Estado, asegurando que cada gasto se destine al beneficio directo de los pacientes y de la población panameña. A partir de ahora, cualquier evento fuera de las instalaciones del ministerio deberá tener la aprobación previa y expresa del Despacho Superior.