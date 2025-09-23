Minsa cancela evento en hotel de playa en Veracruz por no contar con autorización

A través de un comunicado, Ministerio de Salud (Minsa) informó de la decisión de cancelar una actividad que se iba a celebrar en un hotel en el corregimiento de Veracruz, ya que no contaba con la aprobación de las autoridades superiores.La decisión se toma luego que se divulgara la circular convocando a los directores médicos de centros, policentros de salud y Minsa/Capsi Las Garzas, además de jefes de diversos departamentos para que acudieran a la reunión de coordinación mensual.El encuentro se realizaría<b> este viernes 26 de septiembre</b> y tenía como recomendación llevar ropa cómoda, toalla y sandalias o chancletas.Sin embargo, en línea con la política del Gobierno Central de <b>contención del gasto público</b>, la actividad será reubicada al salón José Renán Esquivel, ubicado en el propio lobby del Minsa.Asimismo, el Minsa ha instruido a todas sus dependencias que prioricen el buen uso de los recursos del Estado, asegurando que cada gasto se destine al beneficio directo de los pacientes y de la población panameña. A partir de ahora, cualquier evento fuera de las instalaciones del ministerio deberá tener la <b>aprobación previa y expresa del Despacho Superior</b>.