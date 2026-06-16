Minsa certifica agua potable de nueva planta desalinizadora en Taboga

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este martes 16 de junio que el agua producida por la nueva planta desalinizadora de la isla Taboga cumple con los parámetros de calidad establecidos para el consumo humano, según análisis realizados por un laboratorio externo acreditado.

La entidad indicó que la certificación fue emitida tras evaluar los resultados de las pruebas efectuadas al sistema que operará en la isla, donde el servicio beneficiará a unos 1,600 residentes.

En mayo pasado, el Minsa optó por abastecer temporalmente a la isla con agua mientras corregían las afectaciones detectadas en el sistema actual. En ese momento, la autoridad sanitaria advirtió que el agua distribuida no era apta para el consumo humano y limitó su uso a actividades esenciales como el aseo personal, el lavado de ropa y la limpieza del hogar.

De acuerdo con el comunicado oficial, la planta desalinizadora pertenece a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), y el agua que produzca podrá distribuirse para abastecer tanto a residentes como a visitantes de Taboga.

El Minsa señaló que la evaluación confirmó el cumplimiento de los estándares exigidos para el agua destinada al consumo humano. Sin embargo, el comunicado no detalla cuáles fueron los parámetros analizados, los resultados obtenidos ni la identidad del laboratorio que realizó las pruebas.

La institución agregó que, a través de la Región Metropolitana de Salud, mantendrá la vigilancia del cumplimiento de las regulaciones vigentes para garantizar la calidad del agua que será distribuida en la isla.