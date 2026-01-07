Minsa extiende consulta pública sobre reglamento de dispositivos médicos

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció este miércoles 7 de enero la extensión de la consulta pública del proyecto de Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley No. 90 del 26 de diciembre de 2017, sobre dispositivos médicos y productos afines, modificada por la Ley No. 92 de 2019.

La medida busca ampliar los espacios de participación y permitir un mayor intercambio de criterios técnicos y observaciones ciudadanas.

Como parte de esta prórroga, la entidad estableció dos nuevas jornadas presenciales para presentar los avances del proyecto normativo, atender consultas y recibir aportes de los participantes.

Las reuniones se realizarán el 15 de enero y el 5 de febrero de 2026, en el salón José Renán Esquivel, ubicado en el lobby del Despacho Superior del Minsa, edificio 273, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.

Además de los encuentros presenciales, el Minsa informó que los comentarios y consultas sobre el borrador del decreto podrán enviarse por escrito hasta el 6 de febrero de 2026 al correo electrónico eaguilarg@minsa.gob.pa.

El documento completo también se encuentra disponible para consulta pública en el portal institucional, en la sección de normatividad.

El proyecto de reglamento forma parte del proceso de actualización del marco legal que regula la importación, comercialización, uso y control de los dispositivos médicos en el país, un tema clave para el funcionamiento del sistema de salud y la seguridad de los pacientes.

Con esta extensión, el Minsa reiteró su llamado a profesionales del sector salud, representantes de la industria, asociaciones y ciudadanos interesados a participar activamente en el proceso, antes de la versión final del decreto ejecutivo.