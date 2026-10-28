Minsa informa cómo será la entrega de urnas a familiares en Soná

El Ministerio de Salud (Minsa) realizará este sábado 31 de octubre un acto solemne para entregar urnas con restos cremados a familiares de personas fallecidas cuyos restos fueron sepultados en el Cementerio Municipal de Soná y el Cementerio de Hicaco, en la provincia de Veraguas.

La actividad forma parte de las medidas sanitarias adoptadas tras las afectaciones ocasionadas por el reciente sismo registrado en el país.

Según informó la entidad, la ceremonia se desarrollará a las 10:00 a. m. en el Parque San Isidro de Soná, ubicado frente al Palacio Municipal.

El Minsa invitó a los familiares de las personas involucradas en este procedimiento a asistir al acto, especialmente a quienes fueron designados como responsables de recibir las urnas.

Para completar el proceso, el familiar encargado deberá presentar su cédula de identidad personal y firmar el acta de entrega correspondiente.

Las personas que necesiten más información u orientación pueden comunicarse con el Minsa a través de la línea telefónica 512-9315.

La institución indicó que busca garantizar que la entrega se realice de manera ordenada, respetuosa y digna, en consideración a las familias y a la memoria de sus seres queridos.