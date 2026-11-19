El Ministerio de Salud (Minsa) realizó el primer Congreso de Auditoría Interna, una jornada dirigida a servidores públicos de las regiones de Salud y hospitales del país, con el objetivo de fortalecer los procesos de control y mejorar la gestión institucional.

La actividad fue organizada por la Dirección Nacional de Auditoría Interna y contó con la participación de directores nacionales, auditores de la sede central y representantes de las diferentes regiones de Salud.

Durante el congreso, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó el papel de la auditoría interna como una herramienta para identificar riesgos, fortalecer la gestión y garantizar que los recursos públicos sean administrados de manera responsable, transparente y eficiente.

Boyd Galindo instó a los auditores a continuar desarrollando su trabajo con objetividad y compromiso, además de formular recomendaciones oportunas y dar seguimiento a las medidas correctivas que adopte la institución.